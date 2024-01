"MOJ OTAC SE ŽENIO 13 PUTA, ONA JE IMALA 13 KADA SE UDALA" Skandalozno priznanje našeg poznatog folk pevača

Pevač Acko Nezirović progovorio je o braku, a sve je šokirao priznanjem koliko puta se ženio njegov otac.

- Moj otac se ženio 13 puta. Moja pokojna baba se udala sa 13 godina, ali to je sve bilo nešto kao dete. Oni su sa Kosova i Metohije – rekao je Acko i potom odgovorio koliko je puta on stao na ludi kamen.

- Kada je moj otac upoznao moju majku, to je bilo 1959. godine, onda se rodio moj brat, pa ja. Ja sam se ženio dva puta profesionalno, odnosno registrovano – priznao je Acko.

foto: Pritnscreen

Na insistiranje voditelja, Acko je odgovorio da se nije ženio više, ali da je imao dosta emotivnih veza u svom životu.

-Sve su moje veze dugo trajale i sve su bile sa mnogo ljubavi. Tip sam osobe koja kada voli mnogo, a znam da volim mnogo, onda tražim da mi se mnogo i uzvrati. Ja kidam da to traje što duže, ali kada vidiš da to ne može onda to pukne – ispričao je Acko.

Voditeljku Vesnu Milanović je zanimalo koliko pevač ima braće i sestara, s obzirom da mu je otac imao čak 13 brakova, na šta je Acko odgovorio.

- Imam samo starijeg brata 11 meseci. Prvi brat koji se rodio je preminuo ubrzo nakon rođenja. I brat mi se ženio takođe dva puta kao i ja. Ja se nadam da će treća sreća da bude uspešna. To mi jedna komšinica stalno govori. „Treća je Acko prava“, kaže mi. Šta ja znam, možda će tako i biti. Iako nebude, nijemeni problem da se oženim – objasnio je Acko.

foto: Kurir televizija

Kurir / Blic

Bonus video:

09:12 STARS-EP152