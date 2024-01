TEA TAIROVIĆ KONAČNO REŠILA DA PROGOVORI O CECI I JECI: Baš sam teletabis, sada ova veštačka, ovo što radi...

Mlada pevačka zvezda Tea Tairović, sinoć je, 26. januara, održala još jedan u nizu spektakularnih koncerata u Kragujevcu pred više od 5.000 ljudi, a nakon istog progovorila je za medije o novom albumu, ali i prozivkama Jelene Karleuše, kao i o zajedničkom nastupu sa Cecom.

Ko je večeras došao da te podrži?

- Dosta njih. Mogu da kažem, pre svega u mom timu, to su ljudi sa kojima ja funkcionišem na nekoj prijateljskoj bazi, pa tek onda na profesionalnoj. A lično, od mojih ljudi van posla, moja kuma, ima tu još nekih ljudi koji su prisutni, da in ne prozivam poimence sada. Tako da, dosta ima mojih dragih ljudi.

Da li su ti roditelji došli večeras?

- Ne, moji roditelji nažalost večeras nisu prisustvovali, ali oni su uvek u mom srcu.

foto: Nemanja Nikolić

Da li si se umorila? Većina tvojih kolega nakon praznika, odlučilo je da ode na neko putovanje, a ti radiš, ne prestaješ? Odakle tolika energija?

- Nema odmora za mene. Iskreno, nisam umorna i generalno nisam umorna, zaista sam željna muzike, željna sam svoje publike. Kad osetim momenat da napravim pauzu, ja ću napraviti. Zaista, sve radim po nekom osećaju i ovako sam zaista srećna. Druga stvar, čak i da sam otišla na neki odmor, na neko letovanje, opet bi mi glava bila ovde. Glava bi mi bila u studiu. Zato je bolje da ispoštujem svoju glavu i da radim ono što želim.

Večeras je gost bio MC Stojan. Kako si se odlučila za njega?

- MC Stojan i ja se znamo godinama i moja prva američka turneja bila je sa njim. Tačnije, eto zanimljiv podatak je da smo mi, tu turneju dogovorili dok ja još nisam imala pesmu "Hajde". To je dogovoreno davno. Onda se meni desio veliki hit. Niko to nije očekivao. Mene se Stojan setio mnogo pre hitova. Drago mi je da se odazvao mom pozivu.

Postoje emocija kada si izvodila pesmu "Ne brini majko".

- Da. Sad sam rekla mojoj kumi, pošto mi imamo neku našu internu priču i ja kada pevam te emotivne pesme, pogotovo "Ne brini majko", ne gledam u svoje prijatelje i u svoju porodicu, jer znam da oni plaču i onda ću i ja da krenem i ne znam šta me natera da pogledam u svoju kumu, koja je već plakala i onda je i meni bilo teško da otpeva. Tako da ću sledeći put da gledam samo pravo, u reflektore i to je to.

foto: Petar Aleksić, Damir Dervišagić

Priča se da nema odmora i da pripremaš album za ovu 2024. godinu. Šta je to što publika može da očekuje od tebe, da li će to biti nešto novo možda ili nastavljaš u dobrom starom ritmu?

- Kako da kažem, kako to da objasnim, a da publika ne shvati pogrešno? Tea je uvek Tea. I Tea ne beži nikada od sebe i ja nisam neko ko najavljuje neki novi žanr, vanvremenski i nečuveni. Nisam taj lik, a to će biti muzika. Jednostavno će biti muzika. Predstaviću i deo sebe koji je publika uvek prepoznala. Kroz pesmu "Budalo", "Da si najbolji u krevetu"...Biće daleko više mog autorskog rada i samim tim i mojih ličnih emocija koje sam ja godinama držala za sebe, jer nisam neko ko lako pokazuje emocije. Ali, na albumu "Ime mi je ljubav", album je potpuno bez zadrške i onako bez kočnica. Koliko god sam mislila da sam u "Balerini" pustila kočnice, nije tako. Tek sada je krenulo to sve da izlazi napolje, sve što stoji ovde.Foto: Marko Jovanović

Mnoge pesme si sama sebi napisala. Kojem kolegi ili koleginici bi volela da napišeš pesmu? Ko te inspiriše?

- Stvarno bi mi bilo zadovoljstvo da od nekih mojih tekstova, kolega izabere onu pesmu u kojoj se pronalazi. Već imam neke ponude koje sam oberučke prihvatila i kroz te tekstove ću i dalje biti ja. Samo što će pevati neko drugi. Jer ja ne mogu da napišem nešto što neko drugi misli, nego samo ono što ja mislim.

Da li možemo da znamo ko je u pitanju? Možda Aleksandra Prijović?

- Pa sa Aleksandrom zaista nismo nikada pričale o tome, jer smo obe prezauzete. Ali verujem da će jednog dana, doći do takvih razgovora. Biće dueta na novom albumu.

Da li je bilo ljudi koji su te osporavali na početku karijere i da li nisu verovali u tvoje uspehe?

- Bilo je, kako nije.

Je l' si ti verovala od samog početka u sebe?

foto: Kurir TV

- Jesam, ali bilo je momenata i da nisam, iskreno. Bilo je momenata i da pomislim šta ja radim. Bukvalno, šta ja radim, ovo nije za mene, nisam dovoljno dobra, nisam ovo, nisam ono...Pa toliko godina sam verovala da to nije dobro i da će se tome ljudi smejati. Istinski sam verovala, ali dosta nekih životnih okolnosti vas često natera da u to posumnjate.

Da li bi možda prokomentarisala Karleušine objave i izjave, na račun tvog nastupa na Trgu?

- Nemam ništa da kažem.

Šta se dešava po pitanju ljubavi? Rekla si da imaš simpatiju, da li je napravio prvi korak?

- Otpevaću završni stih iz moje pesme koja će biti naslovna pesma albuma "Ime mi je ljubav": "Jer ime mi je ljubav, a tuga prezime". To je opis mog ljubavnog statusa.

Nedavno si nastupa na jednom romskom balu, zajedno sa Cecom Ražnatović. Kakve su ti impresije?

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Fenomenalno je bilo. Svaka čast na organizaciji. Zaista sam oduševljena. Mi smo se za to moje gostovanje dogovarali godinama unazad. Međutim, ja sam uvek bila zauzeta, baš za taj datum. Ove godine smo se konačno dogovorili, jer smo malo ranije ušli u pregovore i moje je zadovoljstvo i čast da sam tome prisustvovala.

Koliko ti znači Cecina podrška i da li bi volela da snimite duet?

- Jako mi znači i hvala joj na tome. Mislim da sam već pomenula, ali opet ću. Ko ovo bude gledao neka ode na TikTok. Sad ova veštačka inteligencija ovo što radi, baš sam teletabis za te stvari. Oni su kao napravili da smo Ceca i ja otpevale duet za moju pesmu "Daj, daj". Kako je legla Ceci, ja sam stvarno oduševljena. Obzirom da je ja pevam originalno. Tako da iskreno, složili su nam se glasovi, a nedavno smo pisali o njenom ljubavnom životu.

