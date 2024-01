MAJU NIKOLIĆ STARLETA UHVATILA ZA KOSU UŽIVO U PROGRAMU, PEVAČICA UZVIKNULA: Čupaš me, a to me pali...

Davne 2015. godine emitovana je poslednja sezona "Velikog Brata" za poznate.

Tom prilikom učesnici, između ostalog, bile su Soraja i Maja Nikolić.

One su na početku emitovanja dobile specijalan zadatak, te su tako boravile u posebnoj prostoriji tajnog dela kuće.

U jednom momentu Soraja je trebalo da pomogne Maji sa perikom, a pevačica je uzviknula:

"Čupaš me, a to me pali."

Na ovu konstataciju Soraja se smejala, a mediji su tada brujali o tome danima, a starleta danas ima sina.

Kurir

