"NEKI MAMLAZ SE POJAVIO I REKAO DA JE SPAVAO SA NJOM!" Goran Čomor o Radi Manojlović: Imala je jednu lošu naviku, upozorio sam je

Novinar i voditelj Goran Čomor pričao je gostujući u emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića o saradnji sa Radom Manojlović.

Poznati voditelj se pre toga osvrnuo na konflikt sa pevačicom Nadicom Ademov koji je nastao zbog toga što je kako tvrdi imala nerealne zahteve za gostovanje u emisiji.

foto: Pritnscreen

A sa Radom je dolazilo do problema druge vrste, što Čomora nije sprečila da u jednom prilici stane u njenu odbaranu:

- Pojavio se tako neki, ja ću da budem slobodan u rečniku i reći ću, neki mamlaz koji je rekao da je spavao sa Radom. Ja sam stao u Radinu odbranur zato što znam da to nije istina. Ona je jedna čedna i poštena devojka.

foto: Kurir televizija

Glavni problem koji je pre toga imao sa radom jeste njeno kašnjenje:

- Uvek kasni, ja to ne trpim. Ja i dok sam bio u Grandu, ja sam njoj to zamerao. Sada to više ne radi kad sam ja u pitanju - rekao je Čomor i dodao:

- Takođe, sećam se da je ona gostovala negde, pevala je nešto na nekoj drugoj televiziji. Stvarno isfalširala strašno i to je bilo katastrofa. Nije ona čula, orkestar se nije čuo, to se događa. Ali onda to tako krene i onda to portali prenose kako žele. tako naprave konflikt ni iz čega. Sve u svemu dobar sam sa radom i volimo se.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

02:10 NEDOSTAJE MI TAJ MILAN, IMA U NJEMU ŽARA Rada Manojlović izazvala lavinu reakcija: On se nećka, ali ubeđujem ga ja!