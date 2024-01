LUNA ĐOGANI HITNO MOLI ZA POMOĆ! Ima probleme sa zdravljem, sve je iznela javno

Pobednica "Zadruge 2", jutjuberka Luna Đogani, muku muči jer je često bolešljiva.

Odlučila je da se obrati svima putem društvenih mreža za pomoć, pa je na njenom Instagramu osvanulo pitanje za njene pratioce.

- Imate li preporuku za neki suplement za imunitet? Jako mi je slab imunitet - priznala je Luna, uz emotikon sa očima punim suza.

Luna, koja je majka dve devojčice Mije i Lane, podelila je u drugom storiju snimak jedne influenserke, te navela:

- Obožavam da pratim ove Amerikanke, mame, što snimaju svoje živote i rutine, bude mi nekako lakše.

Luna je, podsetimo, nedavno u uključenju na mreže pričala o mlađoj ćerkici.

- Htela sam nešto da vam se pohvalim. Pošto sam ranije uvek kukala, sećate se sigurno, kako Mia nikad nije prespavala noć, i zaista nije do skoro, do neke druge godine se to nije desilo. Noćas sam doživela šok, da beba od tri meseca prespava celu noć! Bukvalno, bez buđenja, od 11 do 8, bez ijednog buđenja, bez mleka, bez ičega. Ustala sam da vidim da li, daleko bilo, diše, da li je sve u redu, ja sam u šoku! Lana nema problem sa spavanjem, ona generalno meni dobro spava. Desi se ponekad, možda, kad je boli stomak, ili kad je bila bolesna, pa se budila više... Mimo toga, Lana je ozbiljno dobar spavač! (smeh) Probudi se, jede, nastavi, a noćas sam doživela da se nije budila ni da jede - pričala je Luna tada.

Luna je operisala i nos.

