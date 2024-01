OBOJE SU BILI ZAUZETI! Sara Jo otkrila kako je započela veza sa njenim sadašnjim dečkom

Popularna pevačica Sara Jovanović, poznatija kao Sara Jo koja je progovorila o svom privatnom životu, ali i padu na Novogodišnjem koncertu o kojem i dalje svi pričaju.

Pevačica je već dve godine u vezi sa slovenačkim igračem Žigom Soltarom, a varnice među njima su se ''rasplamsale'' još dok su bili u drugim vezama.

foto: Kurir tv

- Mislim da je ljudima jasno koliko se volimo. Žiga i ja smo ušli u tu vezu koja je posebna... uživamo i ne žuri nam se da to dižemo na viši nivo, u smislu venčanja. Mi sada gradimo karijere i to nam je najbitnije. On živi u Ljubljani, ali je više u Beogradu. Bitno da se mi volimo, ostalo ćemo polako, bitno da savršeno funkcioničšemo, rekla je Sara i dodala:

- Oboje smo ''kliknuli'' na prvu! Osetili smo posebnu energiju, ali on je bio u vezi, bila sam i ja. Kad smo završili te veze, onda smo se ''našli''.

Pevačica je postala viralana na drštvenim mrežama kada se tamo proširio njen pad na koncertu u Beogradu. Ona je sada rekla da je video postao popularan i u svetu, te da je nakon toga dobila mnogobrojne ponude za saradnju. Evo kako se oseća sada:

foto: Printscreen/Premijera

- Jako me bolelo kad sam pala. Ja sam to sve olako shvatila, pod adrenalinom...bukvalno sam odmah ustala i nastavila da pevam. Pala sam na obe ruke... pa kad je počela ruka da mi se hladi, tek sam tada počela da osećam da se nešto dešava. Imala sam do pre par dana modrucu na kolenu, ali dobro sada je prošlo, rekla je Sara u emisiji ''Premijera Vikend Specijal".

Sara je obeležila godinu svojim padom.

Kurir

