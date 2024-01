MELINA NIJE TRAŽILA IMOVINU OD HARISA?! Kreatorka svesna šta se dešava sa svojinom STEČENOM U BRAKU...

Vest da se Melina i Haris Džinović razvode posle 22 godine ljubavi i dalje je glavna tema medija.

Kako Kurir saznaje, Melina od Harisa nije zahtevala imovinu. Ona je zahvalna Harisu što joj je pomogao da svetski džet-set nosi njene kreacije.

- Svašta se piše poslednjih dana, ali Melina nije materijalista. Svesna je da nekretnine i sve što je stekla u braku s Džinovićem ostaje naslednicima. Njoj je Haris pomogao da se probije u modnoj industriji, i to na svetskom nivou. To joj je bilo najvažnije. Ona je svoj san ostvarila. Uspešna je samostalna i poslovna žena koja ne zavisi od supruga. Emocije su se među njima ugasile i to je glavni razlog zbog čega su rešili i papirološki da se razvedu - naveo je naš izvor.

Prašina koja se podigla nakon što je kao bomba odjeknula vest da se razvode Melina i Haris Džinović ne spušta se. Kreatorka je, kako saznajemo, još pre nekoliko dana spakovala kofere i otputovala u Sarajevo, gde trenutno boravi. S druge strane, pevača smo prošlog četvrtka sreli ispred kuće, ali tom prilikom nije želeo da komentariše razlaz.

Podsetimo, problemi između Meline i Harisa traju već duže vreme, a njihovi prijatelji Željko i Jovana Joksimović dali su sve od sebe kako bi rešili bračne nesuglasice, ali bezuspešno.

- Na neki način su Jovana i Željko doprineli tome da Melina i Haris prolongiraju razvod. Željku je bilo krivo kada mu je kolega saopštio da više nema smisla da se trudi oko zajednice koja ne može da opstane. Joksimović, koji je već prošao jedan razvod, razumeo ga je i posavetovao da s Melinom ostane u fer i korektnom odnosu. Tako je i bilo - pričao je sagovornik za Kurir.

Kako se pisalo, Melina će ostati u vili na Senjaku sa decom. Velelepno izdanje Džinovići su gradili od 2017. godine, a uselili su se 2021, a u nju su uložili više od 2.000.000 evra.

