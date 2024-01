DAČIĆEVA SNAJKA PALA NASRED NASTUPA! Milica Jokić se prosula, a mikrofon puštala nije: Op, Op, na pod...

Milica Jokić doživela je peh na jednom nastupu. Naime, pevačica je pala dok je izvodila pesmu "Nevalja" Svetlane Cece Ražnatović tokom manifestacije "Kafansko veče".

foto: Printscreen/Instagram

Dačićeva snajka sišla je u publiku, šetala između stolova, a u jednom trenutku je završila na podu. Okliznula se i pala. Tom prilikom je pokazala koliki je profesionalac. Ona je i sa poda pevala, a onda su prišli da je podignu.

Ovaj snimak završio je na Instagram stranici organizatora ovog nastupa, sa kojima Milica ima dugogodišnju saradnju.

foto: Printscreen/Instagram

- Čim je sišla sa bine među ljude, pala je, ali damski ustala... Idemo dalje, Milice Jokić - stoji u opisu snimka.

Komentari su se nizali.

- Jesi nevaljala? Zamalo da padne.Voli ona tako malo da sedne da odmoeri.Dobro je da je sve ok na kraju, to je profesionalac, padne i nastavi pevati, kapa do poda, Mico - samo su neki od komentara, a jedan pratilac joj je poručio:

- Bitno je kako si ustala, Milice!

Ona mu je odgovorila:

- Samo odjednom "ima me, pa nema me", op na pod Milice - našalila se Jokićka na svoj račun.

Inače, Milica je postala jedna od najangažovanijih pevačica koji je pravi lepak za bakšiš.

Bonus video:

00:16 Ispred doma Džinovića