BILA JE MIS JUGE, SA SINIŠOM MIHAJLOVIĆEM IMALA JE KRATKU AVANTURU: Zavela je i ovog STRANOG FUDBALERA, a evo kako danas izgleda

Andrijana Anči Dabetić devedesetih godina je važila za jednu od najfatalnijih žena s javne scene. Već 30 godina uz njeno ime se vezuje biznismen Jezdimir Vasiljević, čuveni gazda Jezda. Pričalo se da mu je bila ljubavnica, zbog čega ju je i finansirao, a nju ova priča i sada intrigira.

U jednom intervjuu za Kurir Anči, ispričala je pauzi koju je napravila, prijateljstvima na estradi, ali i o svojoj vezi s čuvenim bankarom.

- Živela sam u Crnoj Gori i radila uglavnom privatne proslave. Evo imam novu pesmu, koja se odlično sluša, i to kada slavim 30 godina karijere.

foto: Privantna arhiva

Za vreme kada se povukla iz javnog života samo pojedinim kolegama je ostala u kontaktu.

- S nekima sam održavala kontakt, a neki su me zaboravili. Nisu tu i ne trebaš im, to su instant prijateljstva. Malo njih je ostalo uz mene, a neki se nisu udostojili ni da mi čestitaju kada sam rodila sina. Svih ovih godina sam u kontaktu s Brankom Sovrlić, Nadom Topčagić, Biljanom Jeftić, Ćemo je moj. S Indirom i Stojom sam išla da se vidim kad god su dolazile u Crnu Goru.

Kada se pomene Anči, neizbežan je i gazda Jezda.

foto: Nebojša Mandić

- Tvrdim da bi svi voleli da su bili na mom mestu. Znam mnoge koji su lupali i nogama i rukama. Pevala sam u Budvi svake večeri, dok su drugi pevači nastupali samo vikendom. Priče su krenule od toga - kako ona, zašto ona, zašto se u nju ulažu pare, pa da sam njegova ljubavnica, a onda i vanbračna ćerka.

Pevačica je otkrila zašto je gazda Jezda bio zainteresovan za nju.

- Pričao mi je da sam mu bila zanimljiva jer sam ga kulirala. Svi su skakali da se upoznaju s njim, ali ne i ja. U meni je prepoznao sebe. Rekao mi je da sam i ja trčala i tražila saradnju, sigurno nikada do toga ne bi došlo. Odbila sam i nekim njegovim prijateljima da pevam za stolom za bakšiš, i to mu se svidelo. Rekao je: "Ova mala ima stav!" Imala sam samo 19 godina. Ljubavna veza s njim nije postojala, čak ni platonska.

- Bila sam označena kao njegova ljubavnica. Pričalo se da sam pobegla s njim, pa da sam ostala u zemlji, ali i da je pola para kod mene. Nije bilo prijatno. Bila sam žrtveno jagnje. Živela sam na Dušanovcu kao podstanar, a mojoj gazdarici su pričali kako imam vilu na Dedinju koju izdajem. Dve neselje od njegovog odlaska iz zemlje gostovala sam kod Minimaksa. Stala sam pred ljude i rekla sad šta ti bog da. Rekla sam da je taj čovek finansirao moj album, ali je finansirao i mnoge druge projekte, ali to nije bilo zanimljivo kao ja.

Dok je Jezda bio u bekstvu, nije bila u kontaktu sa njim.

- Tek kada je uhapšen. Pozvao me je njegov advokat i pitao da li želim da ga posetim. Rekla sam vrlo rado, jer je taj čovek stao iza mene kada je meni značilo. Tada sam prvi put otišla u CZ, ostavila sam mu novac za cigare. Rekao mi je: "Mnogima sam davao šakom i kapom, kamo sreće da sam tebi, jer samo ti dolaziš, a oni sad i ne znaju ko sam." Kada je izašao iz zatvora, otišla sam u kancelariju kod advokata i tamo smo se videli.

Pevačica je rodila sina Marka čoveku kojeg nikada nije htela da predstavi javnosti.

foto: Privantna arhiva

- Markov tata je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Bio je to užasan period, koji nisam mogla da koristim za pojavljivanje u novinama i do sada nisam nikome pričala o tome. Sigurna sam da bi mnogi takva dešavanja u životu iskoristili da se piše o tome i da ih drugi sažaljevaju, ali meni nije bilo do takve vrste eksponiranja. Bilo mi je mnogo teško, mesec dana praktično nisam izlazila iz kuće, ali onda sam se trgla i potpuno se posvetila sinu, jer nisam mogla ništa da promenim. Mnogo mi je bilo teško zbog Marka koji je ostao bez oca, jer biće perioda u životu kada će mu on sigurno trebati. Ali život ide dalje - rekla je Anči svojevremeno za "Svet".

Pisalo se da joj je Vladan Lukić bio njena najveća ljubav, a šuškalo se i o njenoj romansi sa pokojnom fudbalskom legendom Sinišom Mihajlovićem.

- Pre njega sam se dugo zabavljala s Vladanom Lukićem. Sa Sinišom Mihajlovićem je bilo zanimljivo, slatko, bio je na mom rođendanu, otvarao je šampanjac. To je kratko trajalo.

Pričalo se i da je zavela i čuvenog fudbalera Paola Maldinija.

- Tako bih volela da je to tačno, ali nije. On je jedan od najlepših fudbalera. Zabuna je nastala jer sam u to vreme često bila u Milanu i išla na utakmice. Moj tadašnji dečko je ličio na Maldinija. Neki novinar me je pozvao i rekao da sam viđena na stadionu, da ne prijavljujem ko mi je dečko i tako je ta priča otišla. A ja sam Paola videla na utakmicama i jednom u diskoteci.

