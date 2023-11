BILA JE PEVAČICA I MISICA A TRAGEDIJA JOJ JE OBELEŽILA ŽIVOT: Naglo se povukla sa scene zbog STRAVIČNE smrti najveće ljubavi

Pevačica i bivša misica Jugoslavije, Andrijana Dabetić Anči devedesetih je bila omiljena i među fudbalerima.

Ona je sa 15 godina nastupala sa bendom, a 1992. godine snimila je svoj prvi album pod nazivom "Anđeo za umornu dušu" i tada je počela njena velika popularnost.

Snimila je šest muzičkih albuma, a onda se iznenada povukla sa scene.

Rodila je sina Marka, ali ime oca ostalo je misterija jer nikad nije želela da otkrije njegov identitet.

- Markov tata je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Bio je to užasan period, koji nisam mogla da koristim za pojavljivanje u novinama i do sada nisam nikome pričala o tome. Sigurna sam da bi mnogi takva dešavanja u životu iskoristili da se piše o tome i da ih drugi sažaljevaju, ali meni nije bilo do takve vrste eksponiranja. Bilo mi je mnogo teško, mesec dana praktično nisam izlazila iz kuće, ali onda sam se trgla i potpuno se posvetila sinu, jer nisam mogla ništa da promenim. Mnogo mi je bilo teško zbog Marka koji je ostao bez oca, jer biće perioda u životu kada će mu on sigurno trebati. Ali život ide dalje - rekla je Anči svojevremeno za "Svet".

Svojevremeno se spekulisalo se o njenom odnosu sa kontroverznim biznismenom Jezdimirom Vasiljevićem, poznatijim kao "Gazda Jezda". Odmah po ulasku u luksuznu vilu rijalitija "Parovi", Anči je izjavila da nikada nije bila u vezi sa Vasiljevićem, već da joj je on samo finansirao karijeru.

Osim glasom, zaintrigirala je publiku i stasom, te se često obnažena fotografisala za naslovne strane, a radila je i provokativne kalendare.

Kako danas ističe, bila je to mladost - ludost, ali da mora da ponovi sve bi uradila isto, jer nema čega da se stidi.

- Ponosna sam i srećna što uprkos medijskoj pauzi opstala i što su sve moguće novine koje postoje unazad 30 godina pisale o meni i bila sam na naslovnim stranama. U svim emisijama sam bila, o meni je pisala i "Politika", završila sam i na naslovnoj strani "Tempa" i "Sporta", što je svima bilo čudno. Ali znate šta, neko je interesantan, neko nije, neko može na trepavicama da dubi, opet nije zanimljiv, a neko da kaže samo jednu rečenicu i to svima bude zanimljivo. Ja danas nemam problem da pričam, da se sretnem sa ljudima, da pevam uživo. Ljudi koji znaju svoj posao to znaju da cene.

