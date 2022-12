GOTOVO, ODLAZIM IZ EMISIJE! Bivša MISICA progovorila o LJUBAVI SA SPORTISTIMA: Zbog OVOGA prekinula VODITELJA usred emisije!

Nekadašnja misica i pevačica Andrijana Dabetić Anči povukla se sa scene zbog tragedije koja ju je zadesila, a sada se vratila u javnost s novom pesmom.

Njen ljubavni život oduvek je intrigrao javnost, jer je devedesetih bila omiljena među popularnim fudbalerima. Javno je priznala da je njena najveća ljubav bio Vladan Lukić, a svojevremeno je bila i u vezi sa Sinišom Mihajlovićem čija smrt ju je jako potresla.

foto: Printscreen

Mnogi su je povezivali i sa drugim fudbalerima, što ona nikad nije potvrdila. Međutim, tokom gostovanja na Grand televiziji pevačica je progovorila o nekadašnjim vezama sa sportistima, ali se iznervirala na pitanje da li je sa jednim fudbalerom pričala o odnosu i karijeri sa prethodnim.

- Ne, ne. To je isto kao da se neka medicinska sestra ili doktorica zabavljala sa dva muškarca iz bolnice, potpuno je bez veze. U mom slučaju nije bilo komentara i priča, neke su trajale duže, neke kraće i tu je kraj. Fudbaleri su vazda interesantni medijima i sve što se oko njih dešava, ima tu i raznozranih devojaka oko njih i oko onih koji imaju karijeru i onih koji je nemaju. Moj sin je fudbaler i ja sam spremna na raznorazne snajke. Dok god je moj sin srećan, ja nemam problem. Najbitnije je da devojka voli mog sina - rekla je pevačica, a voditelj je nastavio da je propituje za fudbalere i zatražio da prokomentariše njenu nedavnu izjavu da sad čeka Zlatana Ibrahimovića.

- Čekam ga za pedeseti rođendan. Ja sam sad u zen fazi i sve što se desi nećete saznati. Sad me zanima samo muzika, a to javno, lajkovanje i muvanje preko Instagrama je za ove mlađe generacije - odgovorila je.

foto: Printscreen

Tokom karijere duge tri decenije, tvrdi da ne žali ni zbog jednog svog medijskog koraka, priznanja i veze koju je imala. Kaže da sve prepisuje mladosti, ali da ni na pragu pedesete godine ne može da ćuti, te da uvek kaže svoje mišljenje, bez obzira da li se nekom dopalo ili ne.

- Nekad sam brzopleto izgovarala stvari koje nije trebalo, možda je nekad trebalo da se ujedem za jezik, ali ako me pitaš nešto, ja ću da izgovorim, to je jače od mene. Ljudi ne vole da čuju istinu, ali ako daš sebi za pravo da me pitaš za mišljenje, ne možeš da se naljutiš ako ga kažem. Ako hoćeš samo da čuješ ono što ti želiš, ja to neću izgovoriti ako se sa tim ne slažem - istakla je Anči, a voditelj Živojin Krstić je to video kao idealnu priliku.

- Ja ću iskoristim nešto što si meni rekla privatno, mislim da je interesantna tema - počeo je voditelj, ali ga je pevačica kroz smeh prekinula:

- Gotovo, odlazim iz emisije. Mnogo toga sam ti rekla!

(Kurir.rs/Mondo)

