"BIĆU DOBRA SVEKRVA I TAŠTA!" Veliki intervju Dragane Mirković: Folk zvezda otvorila dušu, evo šta kaže o kolegama

Zlatna slova istorije humanosti još jednom su ispisana kada je Dragana Mirković objavila da će se odreći zarade sa cele svoje turneje "Do poslednjeg daha" i pokloniti novac onima kojima je najpotrebnije.

Imali smo priliku da popričamo sa Draganom koja nam je najpre otkrila kako se nosi sa nedavnom porodičnom tragedijom koja ih je zadesila kada je njena svekrva preminula samo nedelju dana pred njene koncerte u beogradskoj Areni, ali i o drugim aktuelnim događajima.

- Ta vest je bila šok za mene i moju porodicu. Naravno da je bilo logično, iako to niko nije očekivao, da ja pomerim koncerte u Areni. To je velika organizacija i automatski veliki problem za sve. Trebalo je vratiti karte ljudima koji su došli iz Amerike i Kanade, koji su se već organizovali za koncert. Sasvim je bilo prirodno da ja nisam mogla da pevam jer sam bila najpotrebnija svojoj porodici u tom momentu. To je bio samo jedan logičan sled događaja. Nažalost, meni je 2023. bila prilično problematična. Imala sam ja još otkazivanja koncerata, npr. u Australiji zbog one strašne tragedije sa decom. To je isto bilo strašno. Prvom prilikom sam išla da nadoknadim to organizatorima bez novca, jer je to bila moja želja da prekinem turneju.

Vaša deca su pre nekoliko meseci bili u centru medijske pažnje kada su javno otvorili svoje Instagram naloge. Da li su u međuvremenu promenili mišljenje ili im javno eksponiranje i dalje ne prija?

- Nisu promenili mišljenje. Posebno ćerka. Ona apsolutno ne želi da se eksponira. Rekla je sebi: "Zašto sam i na tri meseca otvorila Instagram? Sad svi znaju kako izgledam". Nije ona u tom stilu. Marko je kao muškarac otresitiji. Ima otvoren profil. Počeo je tu da uključuje malo i biznis. Sad pričam kao mama, a ne kao Dragana Mirković. Čak je pomogao i jednom dečku, koji mu se obratio za pomoć. Poslao mu je novac koji je sam zaradio. Nije tražio od nas. Ja to nisam imala pojma. Oni su normalna deca, to je najveće bogatstvo.

Priča se da se devojke iz svih krajeva sveta utrkuju ko će vam biti snajka. Kako vi gledate na to i kakva ćete biti svekrva jednog dana?

- Ja ne znam da se devojke utrkuju da mi budu snajke. Nisam upućena u to i ne mešam se. Znam da sam dobra majka. Deca me nazivaju najboljom majkom na svetu. Sigurna sam da ću biti dobra i svekrva i tašta. To je 100 posto. Ne umem drugačije. Samo želim da moja deca budu srećna i ništa drugo me ne zanima. Samo neka su dobri ljudi i neka vole moju decu i biće apsolutno dobrodošli u moju porodicu.

Da li biste voleli da vam snajka bude pevačica?

- Nema šta ja tu da volim. To Marko mora da voli (smeh).

Vaš sin je nedavno na Instagramu priznao da je zaljubljen. Da li ste imali priliku da upoznate njegovu novu devojku?

- Nećete verovati, još je nisam upoznala. To je nova devojka. On prvo voli da sam proceni i onda tek da upozna sa porodicom. Iako u februaru puni 23 godine, Marko je jako ozbiljan i stabilan mlad čovek. U njegov izbor jako verujem i nikad ne bih posumnjala u njega.

Svi pričaju o filmu "Nedelja". Da li ste pogledali film o Džeju i kakve vas uspomene vežu za njega?

- Još uvek nisam odgledala film "Nedelja", gledaću ga u Beču. Kada je bila premijera filma u Beogradu nisam mogla da dođem, ali da sam bila u Srbiji, sigurno bih došla na premijeru. Džej je na neki način počeo sa mnom, bio je dugo gost na mojim turnejama. Poslednjih godina njegovog života, on je dolazio kod nas u Beč. Pomogli smo mu pri nekom zdravstvenom zahvatu, kada je srce bilo u pitanju. Pomogli smo mu i da dobije penziju u Beču jer je tamo bio prijavljen. Mi smo zaista bili jako bliski do poslednjeg dana njegovog života. Meni je Džej bio jako drag, ja svoje ljude ne zaboravljam. Nebitno da li su ti ljudi aktuelni, da li su u ovom trenutku bitni ili nebitni. Ja se ne družim s ljudima zbog toga.

Da li biste vi prihvatili da otpevate pesmu "Za kraj" kao Ceca Ražnatović i da li vam se dopada kako je to ona izvela?

- Radi se o Džeju, muškom pevaču... Čak i da su mi ponudili ja bih odbila i rekla da je to za muškog pevača. To je neko moje lično viđenje, ne mora da znači da sam u pravu, ali bih tako lično odreagovala. Meni se dopada i kako su Husa i Ceca to uradili, sad je na publici da odabere šta se kome više dopada.

Kako komentarišete slučaj Severine i njenog bivšeg partnera Milana Popovića?

- Ne živim ovde i nisam upućena u to šta se dešava. Stvarno nemam vremena. Ne bih da komentarišem nešto što ne znam i da negde pogrešim. Ja sam uvek na strani majke, to stoji. Ali sam previše ozbiljna žena od 56 godina da bih lagano ulazila u neke odgovore u koje nisam upućena.

