POLICIJA TVRDI DA JE TONI CETINSKI DAO 100€ MITA, MUP DA JE PREŠAO 3 PUTA GRANICU SA LAŽNIM SERTIFIKATOM! Pevač: Nisam kriv...

Tačno 13 meseci od pokretanja istrage, USKOK je podigao optužnicu protiv 14 osoba zbog davanja mita u zamenu za lažne potvrde o vakcinaciji od Covida-19.

„Niti sam kupio, niti sam želeo taj covid sertifikat. Svaki dan su mi ljudi nudili sertifikat, ali ga nikada nisam prihvatio, a te optužene ljude koji su ih napravili, uopšte ne poznajem. Nažalost, sistem je pritiskao na razne načine oko vakcinacije, pa ne čudi da su se ljudi snalazili kako bi uopšte mogli funkcionirati. I brzo se to zaboravlja", rekao je za Jutarnji list popularni pevač Toni Cetinski nakon što su mediji početkom godine objavili da je protiv njega, kao još i protiv niza drugih osoba, USKOK podigao ukupno 15 optužnica zbog davanja mita za neistinit upis vakcinisanja protiv Covida-19.

Međutim, kako se saznaje, iz podataka AKD-a o nabavci EU digitalnih covid sertifikata, proizilazi da je sporni sertifikat Cetinskom izdat 8. novembra 2021. godine, a u kome je navedeno da je vakcinisan 1. oktobra 2021.

Nakon toga, svoj deo zadataka obavila je i Služba za organizovani kriminal, a inspekcijskim nadzorom kroz Nacionalni informacioni sistem za upravljanje državnom granicom MUP-a utvrđeno je da je Entoni Cetinski koristio 'netražene' covid sertifikat čak tri puta - 4. decembra 2021. godine na MCGP Slavonski Brod, 15. februara 2022. na MCGP Bajakovo i 4. marta 2022. na MCGP Orah-Orahovlje.

Sad već bivša medicinska sestra Petra Rumiha iz Doma zdravlja Zagreb Zapad, optužena da je, pak, s još 11 osoba u sastavu zločinačkog udruženja počinila kaznena dela primanja mita, naizgled je bila vođa male manufakture. Ona je vršila upis nevakcinisanih osoba u informacijski sistem Ministarstva zdravstva od jula do 15. novembra 2021., a na temelju kojih su vakcinisane osobe ostvarivale pravo na izdavanje EU digitalne Covid potvrde.

Ostatak ekipe je imao podeljene uloge te su lično ili posredstvom drugih kontaktirali nevakcinisane, koji su im za tu uslugu po potvrdi davali najmanje 100 evra. Tim potezima su učinili ‘usluge‘ najmanje 226 osoba i stavili su pritom u džep čistih 26.329,72 evra od te računice, Rumihi je, prema sumnjama istražitelja, išao najveći deo kolača od 22.600 eura, a kako i ne bi kad je dotična čak i na bolovanju na kojem je završila bila vrednija nego ikad. U međuvremenu se na Županijskom sudu u Zagrebu pojedini optuženi kupci covid potvrda sporazumno nagađaju s USKOK-om u zamenu za uvetne kazne, a nekima su dosuđene i novčane.

Uostalom, USKOK je siguran da je Cetinski, preko posrednika Tomislava Kolarića, dao 100 evra mita medicinskoj sestri, koja je to navela u svom svedočenju. Dok je Kolarić, s druge strane, otkrio da je Rumihi dao lične podatke zainteresovanih za upis na vakcinaciju i da je te podatke, od OIB-a do brojeva socijalnog osiguranja, dobijao od zainteresovanih za lažne vakcinacije.

Zanimljivo je kako je Kolarić za vlastitu čistačicu u ugostiteljskom objektu iznudio besplatnu covid potvrdu, pravdajući to činjenicom da ima malu platu.

- U Urnebesu sam zaposlena 11 godina kao spremačica. Svako veče sam morala da platim 50 kuna da bih se testirala na kovid, a radila sam za 250 kuna. Jednom sam razbila čašu i morala sam da platim 50 kuna. Rekla sam da to nije u redu i da moram da platim testove, pa mi je konobar rekao da će mi rešiti sertifikat. I zaista, čekala me je u apoteci – zaključila je čistačica.

Inače, iz pribavljenih podataka operatera MCS Grupa i Ministarstva zdravstva je vidljivo da je medicinska sestra, postavljena na čelo zločinačkog udruženja, od 17. maja do 15. novembra 2021. izvršila ukupno 3531 upisa vakcinacije, no većinu je odradila nakon 5. jula, kada je završila na bolovanju.

Dva poznata kluba u metropoli u Kolarićevu vlasništvu prokazani su kao uobičajena mesta na kojima se odvijala primopredaja novca-mita. Veliku ulogu odradili su i konobari u tim lokalima, a Rumiha je u jednom bila stalna gošća. Brzo je stvorena mreža posrednika koji su osobne podatke osoba koji žele upis za vakcinisanje predavali Rumihi. U pretragama telefona istražitelji su pronašli raznu dokumentaciju, ali i fotografije buntova novčanica iz koji su zaključili da su se članovi ekipe međusobno hvalili ostvarenom zaradom.

- Dolazila sam u Excelente sigurno pet godina. Bila sam u dobrim odnosima s konobarima, a znala sam i Kolarića. Konobar Ivan mi je jednom prilikom prišao i pitao me bi li vršila upise vakcinisanja za novac. Prvo sam odbila, ali sam na kraju pristala za 100 eura po osobi. Pritom mi je Ivan rekao da je za svaku upisanu osobu on uzimao 50 eura provizije, ali sam od drugih čula da je uzimao i puno više. Što se tiče Kolarića, on mi je dostavio podatke za 40-ak osoba koje sam upisala i novac - ispričala je ranije istražiteljima Rumiha, naglasivši da Kolarić, kako joj je kazao, za sebe nije uzimao nikakvu proviziju.

