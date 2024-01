NATALIJA I SANI IZ TRIK FX DOVELE VODITELJA GAJIĆA DO SUZA: Jedan si od retkih novinara koji zarad karijere nije izdao prijatelje

Bračni par Sani i Natalija iz grupe Trik FX bili su deo treće sezone rijalitija Zadruga zajedno sa našim voditeljem Ivanom Gajićem.

Gajić je tokom emisije Puls Srbije zatražio režiji da pusti snimak dirljivog momenta iz rijalitija kada je ušla Natalija. Oni su se potom prisetili starih dana.

foto: Kurir televizija

- Posle deset dana sam ušla, ali mi kao da se nismo videli 20 godina. Pogledaj ti tu ljubav - kaže Natalija.

- Meni su tad suze krenule - dodao je voditelj.

- Svi su tada plakali. Hvala ti Gajiću na ovom momentu, skroz si me raznežio - rekla je Natalija.

foto: Kurir televizija

- Moram nešto da kažem. Gajić kao novinar koji je bio sa nama unutra, od njega je produkcija očekivala da on nas napadne u negativnom kontekstu. Ali pošto se on družio sa nama i video kakav je ko čovek, on je to odbio i rekao da on to ne može da uradi svojim prijateljima sa kojima provodim dosta vremena. On je izdržao 3 meseca i na kraju izašao. On je jedan od retkih novinara koji zarad karijere ne vređa svoje prijatelje. Hvala mu na tome - rekao je Sani.

foto: Kurir televizija

- Samo da se još jednom zahvalim ovoj divnoj televiziji na kojoj se uvek osećam kao jedna gospođa, dama i hvala svim ovim divnim ljudima okolo koji se svima jave, pitaju da li treba kafica ili sokić. Hvala vam, stvarno sam oduševljena Kurirom - rekla je Natalija.

foto: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:18 NATALIJA TRIK FX OTKRILA GORKU ISTINU: Sani je jednim potezom mogao da im ugasi karijeru KO ZNA ŠTA BIH JA RADILA DANAS