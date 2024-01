"MILJANA ME ZOVE SA SKRIVENOG BROJA" Zola tvrdi da prolazi pakao u spoljnom svetu, a evo šta kaže o povratku u "Elitu"

Lazar Čolić Zola nedavno je diskavlifikovan iz "Elite", a trenutno boravi u Beču odakle se sada i oglasio.

Naime, on je u lajv uključenju na društvenoj mreži Tik Tok pričao sa bivšim rijaliti cimerom Filipom Carem, a tom prilikom je Zola otkrio da li planira da se vrati u rijaliti, a priznao je da li će se pomiriti sa Miljanom Kulić.

foto: Printscreen

- To je za mene bilo i prošlo, neću da pričam dobeo, a ni loše za nekog. Mene to ne interesuje, nisam se upalio da iznosim svoju priču. Želim svima sve najbolje, samo mene da ne diraju. Ja nisam bitan, što sam bio bitan, bio sam budala. Ja želim da se posvetim nekom drugom životu. Nije da neću da pričam, nego me je blam da pričam. Čekam još neke ljude, pa da vidim do koje granice su spremni, pa onda sa dokazima crno na belo sve da kažem. Ja sam sad u Beču, super mi je i snalazim se. Javljaju mi se naši ljudi, zanimljivu su i mogu da kažem da mi je za sad super ovde - rekao je Lazar Čolić.

- Hteo sam da te pitam vezano za rijaliti da li je tvoja rijaliti karijera završena? - upitao je Car.

- Na to nije moguće da se da odgovor. Ljudi moraju da shvate smo period života obeležili rijalitijem i da uvek ako nam se ukaže prilika da zaradimo, zašto bih pljuvao? Ako ništa to nam je pomoglo u finansijskom smislu i neću da kažem da neću nikad. Mislim da ni ti ne možeš da kažeš da nećeš nikad - odgovorio je Zola, pa progovorio o planovima u Beču:

- Ne znam da li će ovakva situacija da ostane, ali mi se sviđa i ne bih imao problem da ostanem ovde - priznao je Zola.

foto: Printscreen Pink Tv

- Da li očekuješ Milju u Beču? Da li je bilo poziva sa skrivenog broja? - dodao je Filip Car.

- Bilo je, ali ne bih pričao. Neke stvari mi nisu jasne i tu temu bih da zaobiđem istog momenta, mnogo bi mi značilo da se ne iznerviram. Razne stvari su se dešavale, objavljivale je ono što jeste i nije. Mnogo ovo traje, mnogo se vuče... Ona ima svoje stavove misli da je ona u pravu, ja mislim da sam ja. Najbolje je da ona ide na svoju stranu, ja na svoju. Svi su očiglednu više u pravu nego ja, neka ide na svoju stranu i sluša. Valjda će i mene Bog da pogleda. Jesmo sami krivi, ali to je život. Svašta se dešavalo i pored svih situacija, šta sam dobio? Ti ćeš biti najsrećniji čovek na svetu i imaš razloga za to, a ja sam mnogo vremena bacio uzalud - pričao je Zola, a evo šta radi Miksi u spoljnom svetu.

Kurir / Blic

Bonus video:

09:12 STARS-EP152