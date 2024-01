BARBARA BOBAK ZAHVALNA KARLEUŠI NA SVIM KRITIKAMA: Rekla mi je da mi je izvedba bila mjaukava, odmah sam krenula na časove pevanja

Barbara Bobak istakla je da je imala tremu kada je pevala ispred Karleuše u "Zvezdama Granda", ali da joj je zahvalna zbog svega što joj je tada rekla.

Barbara Bobak važi za jednu od najtraženijih mladih pevačica na našim prostorima.

Ona je sada za medije priznala da joj je na samom početku karijere komentar Jelene Karleuše mnogo pomogao.

- Kada sam bila mala želela sam da pevam pred Cecom, Karleušom i pred svim tim zvezdama koje su bile najjače u to vreme. Pred Cecom nisam pevala, pred Karleušom jesam u "Zvezdama Granda" i to je mnogo zeznuto kad pevaš ispred nekog kog si gledao na televizoru. Tada mi Jelena nije rekla nijedan loš komentar, to su bili realni komentari. Rekla mi je da mi je izvedba bila mjaukava, što je i istina jer sam tada imala ogromnu tremu. Sve je bila u pravu. Mene su te kritike motivisale i ja sam krenula na časove pevanja - izjavila je ona.

