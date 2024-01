ALEN SELIMI I ANA PINDOVIĆ O ISKUSTVU SA KASTINGA ZA FILM "NEDELJA": Imala sam neki osećaj da je uloga Džejeve žene baš za mene

Alen Selimi, koji je glumio malog Džeja, i Ana Pindović, koja je glumila Džejevu ženu u filmu Nedelja, gostovali su kod voditelja Ivana Gajića gde su otkrili iskustva sa kastinga.

Najpre je to uradila Ana koja ima duže iskustvo.

- Svaki kasting je drugačiji. Negde vam bude prijatno, negde manje prijatno. Meni na ovom bilo super. Ja retko kad budem zadovoljna posle kastinga, pa tako je bilo i nakon ovog, ali ova uloga me je ipak sačekala. Imala sam neki osećaj da je to uloga za mene, iako kažem nisam toliko bila oduševljena svojom izvedbom - rekla je Pindović.

Alen je potom otkrio i kako je njemu bilo, s obzirom da mu je ovo prvo glumačko ostvarenje.

- Ja nikad nisam glumio na filmu. Dobio sam 60 strana teksta da naučim i zapamtio sam ih - rekao je Alen, nakon čega ga je voditelj upitao da li bi pre postao glumac ili pevač, našta je Alen odgovorio "pevač".

Kako je sve počelo

Zapevavši kafanski hit "Nedelja" Džeja Ramadanovskog, osvojio je srca autorske ekipe ovog ostvarenja i postao zvezda istoimenog filma, oživevši lik folkera.

- Bio sam sa sestrom u Skadarliji, često idem tamo s društvom. Šetamo se, pevamo i sviramo. Jednom smo sestra i ja mahali ljudima na prozoru, odmah je napolje izašla devojka, zove se Ana i pitala me je da li znam da pevam. Rekao sam - naravno da znam, i pitao šta želi da joj otpevam. Tražila je "Nedelju" od Džeja. Kad sam otpevao nekoliko stihova, pitala me je da li želim da glumim Džeja. Mislio sam da se šali. Tražila je moj kontakt, dao sam joj Instagram - otkrio nam je mladi Selimi, koji je od utorka, kad je premijerno prikazan film "Nedelja" Nemanje Ćeranića, osvojio srca publike.

foto: Promo

Ubrzo nakon toga usledio je poziv koji, kako kaže, nisu očekivali ni Alen ni njegova porodica.

- Čuli smo se preko Instagrama, tražili su da pričaju s mamom i tatom. Kad sam im rekao o čemu se radi, mislili su da se šalim, onako kako ja to umem. Ni sam nisam verovao da su zapravo ozbiljni. Sutra ujutru me je čekao kombi, otišli smo na Banovo brdo, tamo smo pričali s ljudima iz produkcije, dali su mi neki tekst, ja sam to čitao i njima se dopalo - prisetio se mladi Selimi.