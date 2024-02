KO JE BRESKVIČIN DEČKO? Stariji je od nje 8 GODINA, radi u POLICIJI, evo kako MOĆNO izgleda - devojke lude za njegovim mišićima

Pevačica Anđela Ignjatović (22), poznatija kao Breskvica, veliku pažnju javnosti osim zbog svoje muzike privukla je i zbog veze sa reperom Vojažem, a onda je usledio raskid.

Naime, njihov raskid razočarao je njihove brojne obožavaoce, a ubrzo nakon toga Breskvica je pronašla novu ljubav. Do sada je objavljena samo nekoliko fotografija na kojoj je pevačica sa novim partnerom, ali je sada poznato kako izgleda mladić koji je osvojio njeno srce i sa kojim živi u luksuznom domu.

Nikola Stanisavljević je od Anđele stariji osam godina i zaposlen je u policiji, a očigledno je da veliku pažnju posvećuje oblikovanju mišića, zbog kojih devojke lude, pa se ispod fotografija mogu pronaći i komentari da je "Kao od brega odvaljen".

Podsetimo, posle raskida veze sa Mihajlom Veruovićem Vojažem Anđela Ignjatović Breskvica uplovila je u novu vezu, ali sadašnjeg dečka krije od očiju javnosti.

- On je neko ko voli svoju privatnost i ja ne želim da ga pokazujem, ako on to ne želi. To je okej, i nema nikakvih problema među nama zbog toga. Naprosto, ja imam svoj posao, on svoj. Mi smo stalno zajedno, mi se ne odvajamo. Prosto, on nije neko ko želi da se eksponira i ja to poštujem - rekla je Breskvica jednom prilikom.

kurir.rs/blic/instagram: krle016/preuzeo I.L.

