"HTELA SAM DA SE UDAM DRUGI PUT" Neda Ukraden bila u braku sa 14 godina starijim REDITELJOM, a ovaj moćnik ju je ZAPROSIO

Neda Ukraden otkrila je da bi volela da se udala po drugi put.

"Htela sam se udati drugi put i da imam još dece, ali to mi je ostala samo želja. Ali nije se desilo ali imam divnu ćerku koja mi je podarila divne unučiće koji u mene vide prijatelja, saveznika i nekoga ko ih u svemu razume i oni jako vole svoju baku a oni su meni centar moga sveta", rekla je pevačica koja će odrzati 14. i 24.marta koncerte u MTS dvorani.



Podetimo, pevačica je bila u braku sa rediteljom Milanom Bilbijom s kojim je dobila ćerku Jelenu. Bio je od nje stariji 14 godina. Bivši muž posle razvoda od pevačice ponovo se oženio, međutim posle teže bolesti 2013. godine preminuo je u svojoj konobi u Lepetanima. Pevačica i danas gaji samo lepe uspomene na njega i o ocu njene ćerke, govori biranim rečima.

- Jedina sam žena koja je ostavila mužu stan. Sud je meni dete dodelio dete. Od svakog nastupa sam ja ulagala. Svaki razvod je ružan, bilo je groznih reči, ali treba zadržati dostojanstvo zbog deteta. Treba sačuvati dostojanstvo, pre svega zbog deteta. Ja sam njemu uvek bila prijatelj, ali i on meni. Nikad ne bih dala da neko kaže neku ružnu reč protiv njega. Ja znam koje su njegove mane najbolje. Bio jako dobar čovek, veliki intelektualac, nažalost u svetu nacionalizma i primitivizma... On se tu nije snašao i patio je zbog toga, ali ja za to nisam kriva. Sačuvali smo poštovanje jedno prema drugom - ispričala je nedavno Ukradenova.



- Posle u drugom braku je doživeo tešku traumu, nesrećan slučaj, pao je u komu... bio je 40 dana u komi. Ja sam njemu pomagala svim sredstvima. Htela sma da moje dete ima što više oca kojeg mnogo voli, isto kao i on nju - govorila je pevačica.

Bila pred brakom sa Sašom Popovićem Pokom 80-ih godina prošlog veka, Neda je bila u vezi sa Sašom Popovićem, koji je tada žario i palio širom Jugoslavije kao član "Slatkog greha".. Ukradenova i Saša bili su u vezi posle njenog razvoda, a Popović ju je i zaprostio. - Nemam reči za njenu lepotu, ženstvenost, neposrednost. Mnogo je žena prošlo kroz moj život, lepe, popularne, šta ja znam kakvih, ali kao ona... - ispričao je Popović, koji je otkrio da joj je za rođendan kupio brdo cveća. Tada su se svi čudili otkuda Brenin harmonikaš s Nedom, budući da se Brena i Neda nisu baš gotivile u to vreme, ali on tome nije pridavao značaj. - Mislim da ćemo se venčati. Divna je, iako je mnogo godina razvedena i slobodna žena, nije imala nekih ljubavnih afera, nikada, zaista. Bez obzira na svu moju ljubav, mora se priznati da je to jedina i prava dama estradnog neba. Za razliku od Saše, Neda je tada bila tajanstvenija. - Lepo mi je, to napišite, imam veliku podršku od tog čoveka, pažljv je, zabavan - čuće se kad bude vreme - kratko je rekla, a sve se čulo tri decenije posle.