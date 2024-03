NAKON 10 GODINA PEVANJA SNIMILA PESMU KOJU JOJ JE NAPISAO BIVŠI! Upoređeuju je sa Teom i Majom Berović, a muvaju je i mlađe kolege

Milena Perić nakon 10 godina bavljenja muzikom snimila je svoj prvi singl "Samo ti budi srećan" sa kojim će se predstaviti široj publici.

Pevačica je napravila gala promociju u Kragujevcu, gradu u kom trenutno živi i gde redovno nastupa a osim prijatelja i porodice bile su kolege sa estrade koje su došle da podrže početak njenog puta ka estradnom nebu.

Slađa Alegro, Srećko Krečar i drugi, Mileni su poželeli mnogo sreće i uspeha u daljoj karijeri. Žurka je trajala do kasno u noć, a mi smo imali prilike i da malo bolje upoznamo novu nadu estradne scene.

foto: Jovan Živanović

U izjavi za medije govorila je o počecima, pesmi, udvaračima, neprijatnim situacijama i ponudama, planovima i kolegama.

- Pesmu "Samo ti budi srećan" posvećujem mojoj bivšoj simapatiji, možda i sadašnjoj neke stvari su tu nerazjašnjene.

Naučili smo da je pesmu pisao tvoj bivši dečko?

- Ju, zatekli ste me, ali da, istina je. On je pre svega nakon toliko godina od naše veze moj veliki prijatelj i podrška a to smo bili i pre veze. Završila se tako što smo shvatili da se više cenimo i poštujemo kao prijatelji nego partneri, i da on je večeras ovde, i mnogo sam mu zahvalna na ovoj pesmi.

Kakve emocije ti se jave, na pomisao da imaš svoju prvu pesmu?

- Velike. Uložili smo veliki trud, dugo smo radili na ovome i bilo je dosta komplikacije, ali definitivno ova pesma ima posebnu emociju zbog njega.

foto: Jovan Živanović

Mnogi te uporedjuju sa Majom Berović, Jovanom Nikolić, donji deo tela posebno podseća na jake butine Tee Tairović. Da li ti to smeta?

- Ma taman posla. Hvala na ovim rečima, to su stvarno sve lepe, negovane žene i prija mi taj kompliment a mene na nastupu zbog pevanja upoređuju sa Lepom Brenom, što mi posebno prija.

Snimala si kavere pre ove pesme, onaj koji se najviše izdvojio je pesma od Olivere Marković "Igračka". Zašto ta pesma i da li si rešila sve oko autorskih prava?

- Autorska prava sam rešila, ali malo kasnije, jer je došlo do nekih komplikacija ne zbog Olivere, već zbog autora, a tu pesmu sam otpevala sa većim srcem nego svoju pesmu i neopisivo mi je drago što ljudi koji me znaju, me znaju po toj pesmi.

Da li si imala neke neprijatne situacije, pozive, ponude za ovih 10 godina bavljenja ovim poslom?

foto: Jovan Živanović

- Na nastupima generalno ne. Međutim desila mi se situacija da sam dobila jako čudan poziv. Prvo ne znam kako su došli do mog broja, ali neki ozbiljni ljudi su me zvali da pevam neke intimno okuplljanje i žurku na kojoj je odabrana ekipa i gde je sasvim normalno da budu svi opušteni i slobodni, kako bih rekla neka vrsta orgija. Naravno da sam to odbila, ne zbog toga šta će ljudi reći nego zbog toga što ja to ne bih mogla nikako da pevam. Na takvom mestu, ni za koji novac, nikada.

Reci mi da li su te nekad muvale kolege?

- Jaoo, jaoo. Ne mogu da kažem koje kolege, bilo ih je više (smeh) uglavnom mlađi, bilo je raznih poziva na piće, ručak, za jednu ponudu čak sam na ivici da pristanem.

A da li ti pišu na društvenim mrežama?

- Da, ali vrlo vode računa, i vrlo svi vode računa. Kulturni su. Ajde rećiću i da mi je simpatija jedan od kolega.

Kakav muškarac tebi prija i koji je tvoj tip?

- Što se fizičkog izgleda tiče ja tu tip nemam. Sve mi je u emergiji i kako me to radi tako i ide priča. Energija je za mene sve.

Baviš se pevanjem dugo, da li si nekad bila deo nekog takmičenja?

- Prvi put sam pevala u osnovnoj školi u selu gde sam odrasla, i to je bila pesma "Kad bi bio ranjen". Da probala sam s 15 godina u Zvezdama Granda, i to nije bilo loše, ali mnogo sam bila mlada, i smatram da da je tada nešto počelo da se dešava, mislim da bih tako mlada, lakoverna i neiskusna skrenula sa puta.

foto: Jovan Živanović

Lepa si, atraktivna. Da li si radila neke korekcije na sebi?

- Ne, nemam ništa protiv. Imam korekcije što se tiče lica, radila sam usne ali sam ih odmah i skinula. Više sam pobornik toga da žena treba da bude negovana, tako da sam vrlo često na nekim tretmanima. Iako mi kažu da bih kao pevačica trebala da uradim grudi, ja to ne bih nikada. Nebitno da li su grudi male ili velike, seksipilnije je prirodno.

Šta ide posle ovoga?

- Ide nova pesma. Već je radimo i spremamo. Za pesmu "Samo ti budi srećan" ću se potruditi da je maksimalno ispromovišem i da dođe do srca publike, ali svakako posle ove pesme ide nova pesma i idemo dalje. - rekla je Milena Perić za medije.

