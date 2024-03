"STARIJE KOLEGE SU LJUBOMORNE NA MLAĐE, A EVROVIZIJA JE DAVNO PRESTALA DA BUDE TAKMIČENJE" Slađa Alegro iskreno o svemu

Slađa Alegro nedavno se pojavila na promociji pesme kod pevačice Milene Perić, za koju kaže da imaju odnos kao da joj je druga majka i da joj često daje savete za karijeru ali i život. Mi smo iskoristili priliku da malo porazgovaramo s njom o njenim počecima, karijeri a dotakli smo se i tema koje su trenutno aktuelne u medijima.

Na samom početku razgovora pevačica nam je otkrila da je došla da podrži svoju mlađu koleginicu sa kojom je privatno jako dobra, jer je svesna koliko je bitno imati podršku na samom početku.

- Znam da podrška na početku svakom znači, jer je i meni takođe podrškla mnogo značila na početku. Savet uvek vredi a kad nekoga imate i kao rame za plakanje kada nešto krene po zlu, to je veliki plus. Meni i danas znači svaki vid podrške i stvarno je imam od mnogih kolega, ali i ja sam neko ko je uvek tu u svakom smislu te reči. Da li za neki demo, za prateće vokale, ili za ovakav vid podrške tu sam. Nema mesta za sujetu kod ljudi koji su ostvareni i u poslu i u životu.

Kako su tebe ljudi na početku prihvatili?

- Ja mislim da sam od prvog momenta odala utisak dobrog i ispravnog čoveka. Kad steknete poverenje i dobar ste čovek, dobijete i mnogo simpatija. Do dana današnjeg su sve to isti ljudi, okupljjamo se na istim slavljima, proslavama. Međutim, jako sam zahvalna i svojim roditeljima, koji su od mene napravili ovo što danas jesam.

Nisi sujetna?

- Pa mislim da nisam. Ja sam žena koja je ostvarena što se mene lično tiče, i nema šta da mi smeta kod drugih.

foto: Printscreen/Instagram

Da li si ispratila pesme za "Pesmu za Evroviziju"?

- Ne ništa nisam ispratila. Ovo je prva godina da apsolutno nisam u toku, jedino što se Zejne tiče, tu sam upućena jer smo jako dobre. Što se mene lično tiče, Evrovizija je davno prestala da bude takmičenje za pesmu, nastup, ličnost. Postalo je nešto što ja definitivno ne razumem.

Koncert u Nišu samo što nije, to nije tvoj prvi solistički koncert ili jeste?

- E nije. Da jeste, bio bi u Beogradu ili Obrenovcu. To je jedan vid dobre žurke na velikom prostoru. Niš odavno nema neki dobar prostor za veliki broj publike, i neki pametni momci su se setili da taj prostor iskoriste na taj način i to je super. Ne očekujem nikakvo ludilo i hiljade i hiljade ljudi, očekujem samo dobru žurku.

A kada će tvoj veliki solistički koncert?

- Upravo me muž kritikovao zbog toga, jer sada ću vam otkriti da ja ove godine slavim 25 godina karijere, u martu ove godine. I to nije onaj album sa Alegro bendom, već sa grupom Frenki sa kojima sam ja radila pre nego što sam počela sa Alegrom. To je bilo čuvene 99 kada je krenulo bombardovanje. I moj muž kaže da je to idealan povod za koncert, a ja kažem da imam preča posla. Stvarno nemam potrebu za veliki koncert. Moja šetnja sa ćerkom mi je preča od svega. Godine su stigle. (smeh)

Tvoje mlađe koleginice se takmiče koja će više Arena i koncerata imati kako ti gledaš na to?

foto: Jurica Cvitanić/Extra FM

- Evo ne znam zašto. Na ovoj sceni me najviše iznervira, to neko rivalstvo, kao nije a jeste. Čak to rade i starije kolege, ne mogu da podnesu uspeh mlađih koleginica. Vraćam se sad na koncerte Aleksandre Prijović, milsim da je ona sve pomutila. Moramo uvek biti iskreni, a to je velika problematika. Moramo javno priznati da neko mlad može da uspe, ali morate priznati i da za stvari koje su kvalitetne morate aplaudirati, morate sebi priznati da nije ništa strašno kad neko napravi veliki uspeh a vi niste. Nema potrebe da bilo ko pokušava da se sa njom takmiči. Sve se sklopilo kod nje i to je samo za pohvalu. A ja ću se truditi za sebe.

Kako bi ti reagovala kada na primer tvoj koncert ne bi bio posećen?

- Upravo to. Ja ne znam koliko će ljudi biti na koncertu u Nišu, možda bude 200, možda padne sneg, možda ljudi prosto neće mene da slušaju, možda im se taj dan ne izlazi. Ali kad ste sa sobom naiskreniji to je najvažnije, a to je u današnje vreme baš teško.

