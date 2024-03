TAČKASTA MARA ČUKNULA KOLA, A MILIONER JOJ ODMAH KUPIO BESNU MAŠINU: Baci stari auto u smeće! Evo kakvu zverku je dobila - PAPRENO

Modna influenserka Ivana Slipčević, na društvenim mrežama poznata kao "Tačkasta Mara" nedavno je započela vezu sa srpskim milionerom Brankom Babićem.

A sada je on na društvenoj mreži Instagram podelio poruke sa devojkom, te otkrio svima da joj je kupio novi automobil, nakon saobraćajne nezgode koju je imala. Branko je u opisu video napisao "Ti si žena koju ludo volim".

-Ma tu ću da ostavim auto - pisala je Mara Branku.

- Okej. Pa gde si - odgovorio joj je on

- Daj lokaciju, Dule je tu - napisao joj je Branko, a onda mu je Mara prosledila svoju adresu.

foto: Printscreen Instagram

- Preko puta restorana. Kaže da je šteta velika. Da čekam policiju. Evropski neće da pokrije štetu i kičma me boli, baš me je cimnuo dobro - napisala je influenserka.- Je l došao Dule? Ja ne mogu do tebe sve je zatvoreno krenuo sam peške ali ne može. Nemoj da čekaš policiju - poručio je Branko.

- Nego? - pitala se Mara.

foto: Printscreen Instagram

- Ček da probam da se provučem okolo. Baci to u smeće - napisao je Branko aludirajući na njen automobil, a onda je pokazao kako je svojoj devojci kupio novu novcatu besnu mašinu, a iznenađenje je bilo sa sve crvenom mašnom.

Kurir.rs/Blic

