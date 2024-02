TAČKASTA MARA BILA U ŠEMI SA ALEKSANDROM PRIJOVIĆEM! Pevačica ga nahvalila, ona ga smuvala! Veza zbog jednog nije potrajala

Otkako je u javnosti odjeknula vest da je Branko Babić u vezi sa Ivanom Slipčević, poznatijom kao Tačkasta Mara, klupko oko njenog ljubavnog života je počelo da se odmotava.

foto: Printscreen

Influenserka je, po svemu sudeći, slaba na fudbalere. Ona je, podsetimo, nakon razlaza s nevenčanim suprugom uplovila u romansu s hrvatskim sportistom Markom Šimićem, o čemu je Kurir već pisao, a nakon njega je zavela i Aleksandra Prijovića. Njih dvoje su, kako saznajemo, nekoliko meseci bili zajedno, ali ta tajna ljubav nije potrajala.

foto: Profimedia

- Mara je od jedne pevačice saznala da je Aleksandar dobar zavodnik. Kada su se sreli u poznatom prestoničkom restoranu na vodi, razmenili su brojeve telefona, nakon čega su počeli da se čuju i viđaju. Veza nije bila javna, jer je njemu tako prijalo, s obzirom na to da je u braku. Viđali su se na lokacijama koje su njemu odgovarale. Na njenu žalost, to nije potrajalo, ali se posle njega viđala i sa još jednim njegovim kolegom s kojim on nije u sjajnim odnosima. Čak mu je fotografiju objavila na storiju na Instagramu - priča naš izvor.

foto: Instagram/tackasta_mara, Zorana Jevtić

Veze sa sportistima joj nisu potrajale, ali zato ljubav s biznismenom iz Ratkova za sada cveta. Ako je suditi po objavama na društvenim mrežama, njih dvoje uživaju u zajedničkim trenucima i svojim pratiocima iz dana u dan pokazuju koliko se vole. Mara voli da osvaja muškarce, zato je na Instagramu i napisala, nakon novinskih vesti o njihovoj vezi, da nije nju Branko smuvao, već da je ona njega zavela.

Inače, Mara živi od Instagrama, gde pokazuje kako privatni, tako i poslovni život. To Branku ne smeta, jer i on vodi takav život. Našli su se i zasad je njihov odnos u najboljem redu.

