DETALJI LJUBAVNE SAPUNICE! Tačkasta Mara pre Babića bila u vezi s fudbalerom koji je jurio njegovu bivšu verenicu Cecu Šarić

Ljubavna veza između influenserke Ivane Slipčević, poznatije kao Tačkasta Mara, i biznismena Branka Babića poslednjih dana je tema broj jedan u beogradskoj čaršiji i domaćim medijima. Da između njih dvoje cveta ljubav, vidi se iz zajedničkih objava na društvenim mrežama, a manje poznati detalji njihovog privatnog života iz dana u dan isplivavaju na površinu.

Kako Kurir saznaje, pre veze s samozvanim kraljem obrva iz Ratkova, koji je samo prošle godine imao promet od 40 miliona evra, Tačkasta Mara je bila u ljubavi s fudbalerom iz Hrvatske Markom Šimićem. On je, tvrdi naš izvor, opsedao Brankovu bivšu verenicu Svetlanu Cecu Šarić, bivšu ženu Duška Šarića, brata narko-bosa Darka Šarića.

- Marko je sa Cecom izlazio pre njene veridbe s Brankom, konkretno, u pauzi kad su raskinuli. Viđali su se kratko. Fudbaler je bio baš zaljubljen u nju, ali Ceci to nije bilo to, pa na društvene mreže nije ni kačila zajedničke fotografije. Za razliku od nje, Mara je tokom veze sa sportistom redovno objavljivala fotke iz zajedničkih izlazaka. On je viđen na njenoj reviji, na kojoj su se slikali zagrljeni, leto su provodili na privatnim bazenima, zajedno su bili i na Egzitu. Ali njihova veza je kratko trajala, zabavljali su se nekoliko meseci. Marko nije želeo da mu Mara pokazuje lice na društvenim mrežama, i ona je to ispoštovala. Na svakoj fotografiji koju je stavljala na Instagram njegovo lice je prekrivala stikerom - priča naš izvor.

Prema njegovim rečima, Mara voli da se pohvali kog muškarca je osvojila, a to je uradila i pre nekoliko dana, kad je na svom Instagram storiju objavila snimak s milionerom Brankom Babićem. - Ona voli da osvaja muškarce, zato je na Instagramu i napisala, nakon novinskih vesti o njenoj vezi, da nije nju Branko smuvao, već da je ona njega zavela. Inače, Mara živi od Instagrama. Sarađuje s raznim brendovima, a i njeni klipovi u kojima prikazuje kako živi, gde putuje i kako kuva su izuzetno gledani. To Branku ne smeta jer i on vodi takav život. Našli su se i zasad je njihov odnos u najboljem redu. On je posle razlaza sa Cecom pokušao da je zaboravi sa nekoliko žena koje nisu bile poznate javnosti, ali to mu nije pošlo za rukom. Čak je i zid u kući u Ratkovu na kom je bio oslikan njen lik tek nedavno prefarbao. Možda će Mara uspeti u tome da Branko skroz zaboravi Cecu, jer ipak važi za veliku zavodnicu - završava naš izvor.

Tačkasta Mara je bila u vanbračnoj zajednici s muškarcem koji živi na relaciji Nemačka-Hrvatska. On u Berlinu ima građevinsku firmu, a na Jadranu kućice koje izdaje tokom letnje sezone. Inače, Mara s bivšim partnerom ima dvoje dece, baš kao i Branko.

