"MOJA JE MARA VEŠTICA" Srpski MILIONER ne ispušta iz naručja mladu influenserku, izašli u provod, a on ne prestaje da se smeje

Srpski biznismen Branko Babić zaveo je influenserku Ivanu Slipčević, poznatiju kao Tačkasta Mara, koja je na svom Instagramu objavila njihov zajednički video na kojem se ljube.

I kralj obrva ojavio je njihovu zajedničku fotografiju iz izlaska na kojima se smeju. Na Instagram storiju, Branko je podelio fotografiju uz pesmu Đorđa Balaševića "Anđela"uz opis: "Moja Mara je veštica".

foto: Printscreen

Tackasta Mara je profil iza kojeg stoji upravo Ivana, majka je dvoje dece, sa bivšim mužem živela je u Nemačkoj, putovali su po svetu, a njene teme na društvenim mrežama su o kuvanju, putovanjima, modi, kozmetici i svemu što ispunjava njen život.

Voli da upoznaje nove kulture, da uči novi jezik i proba novu hranu, da uživa u kupovini...

Kako je rekla u jednom intervjuu Ivaninu profesiju je odredilo njena mladost.

- Okolnosti i profesija moga oca, rudar, nalagali su da se stalno krećemo. Živeli smo od Bosne, Hrvatske, preko svih mogućih gradova u Srbiji, a kada sam ja postala umorna od svega toga, rešila sam da se osamostalim, da uzmem život u svoje ruke i sama donosim odluke za sebe. Preselila sam se u Beograd i stvari su počele da dobijaju drugu formu. Po prirodi sam dinamična osoba i ne volim rutinu, ubija me. Još kad sam bila maloletna počela sam se baviti manekenstvom i to je bio prvi novac koji sam zaradila. Ali ta profesija me je naučila i na mnoge radne navike, odgovornost i ozbiljnost. Da zarađuješ pošteno, da putuješ, da se družiš, upoznaješ nove ljude, kulture… Mislim da je to najbolje što može da se desi mladom čoveku. Zatim sam se upisala na Učiteljski fakultet u Beogradu i to je period koji me je oformio u osobu koja sam sada. Tokom studiranja se svašta dešavalo. Prelep period iza mene koji je jako uticao na moju ličnost sa svim lepim i lošim iskustvima. Iz svega toga, od jedne devojčice izrasla je samostalna, samouverena, pametna žena koja je sigurna u sebe i veruje da može apsolutno sve. Snaga jedne žene vidi se u njenoj viziji o sebi. To je najvažnija stvar.