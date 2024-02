KO JE INFLUENSERKA MARA, KOJU JE SMUVAO SRPSKI BIZNISMEN! Otac joj bio RUDAR, ovako je izgledala pre operacija - NEPREPOZNATLJIVA

Srpski biznismen Branko Babić, ispričao je nedavno da je samo u prošloj godini imao 40 miliona prometa, kao i da poseduje stan čak i u Monaku.

Branko Babić, koji je bio u dugogodišnjoj vezi sa Cecom Šarić, sada je navodno u ljubavi sa poznatom srpskom influenserkom Ivanom Slipčević, koja se na Instagramu potpisuje kao Tačkasta Mara.

Naime, Ivana je na svom profilu na Instagramu objavila njihov zajednički video, na kojem su veoma prisni.

Tackasta Mara je profil iza kojeg stoji upravo Ivana, majka je dvoje dece, sa bivšim mužem živela je u Nemačkoj, putovali su po svetu, a njene teme na društvenim mrežama su o kuvanju, putovanjima, modi, kozmetici i svemu što ispunjava njen život.

Voli da upoznaje nove kulture, da uči novi jezik i proba novu hranu, da uživa u kupovini...

Kako je rekla u jednom intervjuu Ivaninu profesiju je odredilo njena mladost.

- Okolnosti i profesija moga oca, rudar, nalagali su da se stalno krećemo. Živeli smo od Bosne, Hrvatske, preko svih mogućih gradova u Srbiji, a kada sam ja postala umorna od svega toga, rešila sam da se osamostalim, da uzmem život u svoje ruke i sama donosim odluke za sebe. Preselila sam se u Beograd i stvari su počele da dobijaju drugu formu. Po prirodi sam dinamična osoba i ne volim rutinu, ubija me. Još kad sam bila maloletna počela sam se baviti manekenstvom i to je bio prvi novac koji sam zaradila. Ali ta profesija me je naučila i na mnoge radne navike, odgovornost i ozbiljnost. Da zarađuješ pošteno, da putuješ, da se družiš, upoznaješ nove ljude, kulture… Mislim da je to najbolje što može da se desi mladom čoveku. Zatim sam se upisala na Učiteljski fakultet u Beogradu i to je period koji me je oformio u osobu koja sam sada. Tokom studiranja se svašta dešavalo. Prelep period iza mene koji je jako uticao na moju ličnost sa svim lepim i lošim iskustvima. Iz svega toga, od jedne devojčice izrasla je samostalna, samouverena, pametna žena koja je sigurna u sebe i veruje da može apsolutno sve. Snaga jedne žene vidi se u njenoj viziji o sebi. To je najvažnija stvar.

Otkrila je i zašto je za svoj pseudonim izabrala baš Tačkasta Mara.

- Sreća je uvek posledica nečega. Da bude tako, uvek treba da radite na tome. Tačkasta Mara je zapravo buba koja donosi sreću - Bubamara. Postoji jedna pesma o Bubamari koju sam spremala sa decom u vrtiću i kad je bila predstava ja sam se rasplakala i eto tako ostade Tačkasta Mara. Ali je to moje zadovoljstvo. I veoma je važno da svako od nas ima pozitivne misli o budućnosti.

Ivana, kao i većina influensera i poznatih dana, nije odolela estetskim operacijama, pa su se tako pojavile njene fotografije iz mlađih dana. Na društvenim mrežama se piše da je Tačkasta Mara radila obrve, usne, grudi, nos, jagodine...

Podsetimo, Kralja obrva bio je u četvorogodišnjoj vezi sa bivšom suprugom Duška Šarića Cecom Šarić. Branko je bio toliko zaljubljen u Cecu da je čak u njegovoj kući u Ratkovu na jednom zidu naslikao njen lik.

- Mi bliski prijatelji znali smo da od tog braka nema ništa. Tokom ove četiri godine tikva je više puta pucala i oni su je sastavljali, ali sada je definitivno kraj. Oboje nastavljaju svojim putem. Branku nije svejedno, verovao je da će se uz nju skrasiti do kraja života. Oboje su ostvareni kao roditelji, on može da joj pruži sve što poželi u životu, ali to izgleda nije bilo dovoljno za njihovu sreću. Učestale svađe, ljubomorne scene, prebacivanje i još mnogo toga bili su više nego dovoljan razlog da se raziđu. Nisam sigurna da li Ceca već ima nekog, ali znam da kandidata ima - priča naš izvor blizak nekadašnjim verenicima.

