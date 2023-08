NOVA LJUBAV! Šarićeva bivša ostavila samozvanog kralja obrva i vratila se milijarderu

Ljubavni život Svetlane Cece Šarić, bivše žene Duška Šarića (brata narko-bosa Darka Šarića) godinama je intrigirao javnost. Poslednju buru je podigla raskidom sa samozvanim kraljem obrva Brankom Babićem, koga je ostavila posle četiri godine zabavljanja. I svadba je bila u planu, ali od toga sad nema ništa. Svako je krenuo na svoju stranu.

Uhvaćeni letos Ceca sa bivšim verenikom milijarderom u Monte Karlu foto: Printscreen/Instagram

Ona je nedavno viđena u Monte Karlu, u društvu bivšeg verenika, koji je inače milijarder, a Branko jezdi Jadranom s novom izabranicom, koja se na društvenim mrežama predstavlja kao model.

Veoma je aktivan na društvenim mrežama, pa se, pored naših saznanja, i na Instagramu može sve videti. Naime, Babić je objavio fotografiju s broda u društvu nove partnerke, dok za razliku od njega Šarićeva leto provodi po svetskim destinacijama. Prijatelji nekadašnjeg para tvrde da biznismen pati za Cecom.

foto: Printscreen/Instagram

- Njih dvoje su priča za dobar film. Burna je to veza bila, raskid još burniji. Doduše, nikome nije ni bilo jasno šta ona traži s njim kad su totalno dva različita sveta. On je letos bio u Crnoj Gori s novom devojkom, koja najverovatnije i ne zna da je samo zamena za Cecu. Mnogo puta su raskidali i stalno ju je molio da mu se vrati. I vraćala mu se nekoliko puta, ali sad je definitivno kraj. Vratila se svom životu i džet-setu kojem pripada. Ona ga je preko svojih prijatelja i upoznala sa svetski poznatim licima. Sve je to Babiću jako prijalo i sad se trudi da nastavi da vodi takav život, ali mu ne polazi za rukom. Ceca je nedavno bila na jednom događaju u Monaku, i to u društvu Eve Longorije - priča njihov prijatelj.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, Branko je u septembru prošle godine bio na saslušanju u policiji zbog imovine kojom se hvalio po društvenim mrežama. Šarićevoj snajki su tada oduzeti automobil, umetnine i još neke vrednosti, o čemu je Kurir pisao, a on je morao da dokaže da su materijalne vrednosti i nakit koji poseduje kupljeni legalnim putem. Babić jeste svojoj dragoj poklanjao vrednosti, ali je bio u panici da mu se to sve ne oduzme. Angažovao je advokata kako bi dokazao da je čist. Nije poznato dokle je stigao taj proces.

foto: Ata

Tokom jučerašnjeg dana pokušali smo da stupimo u kontakt s Babićem, ali i s Cecom, ali se oni nisu javljali na brojeve telefona poznate našoj redakciji.

Ljiljana Stanišić