BRUTALNO! KLINAC KOJI JOŠ NEMA 18 GODINA UVEĆAO CENU ZA 134 MILIONA EVRA: Barselona ima fudbalera za koga traži milijardu evra!

Barselona u svojim redovima ima najvećeg fudbalskog talenta na svetu. Mladi Lamine Jamal koji 13. jula puni 17 godina, zvanično je fudbaler sa najvećom fudbalskom vrednošću.

Međunarodni centar za sportske studije (CIES) objavio je rang-listu mladih fudbalera do 23 godine sa najvećim porastom transferne vrednosti od oktobra 2023. godine. Prvo mesto sa ogromnom razlikom zauzeo je napadač Barselone Lamine Jamal, čija je cena porasla za 134 miliona evra. I to u periodu od oktobra 2023. godine, do početka aprila 2024.

Drugo mesto zauzeo je 19-godišnji vezni fudbaler Benfike Žoao Neves (plus 73 miliona evra), a treće mesto podelili su krilni fudbaler Đirone Savio i vezni igrača Čelsija Kol Palmer. Vrednost obojice mladih fudbalera porasla je za 70 miliona evra.

Lamine Jamal je najveći talenat ponikao u omladinskoj školi Barselone, čuvenoj La Masiji, u poslednjoj deceniji. Španski novinari dali su mu nadimak "Mini Mesi". Sa Barselonom Lamine Jamal ima važeći ugovor do 30. juna 2026. godine, u koji je ubačena otkupna klauzula u visini od neverovatnih milijardu evra! Prema podacima portala "Diario Sport" zarađuje između 60.000 i 80.000 mesečno.

Mladić koji će sledeće godine postati punoletan, potiče iz migrantske porodice, otac mu je iz Maroka, a majka iz Ekvatorijalne Gvineje. Sa sedam godina počeo je da igra za Barselonu. Radi se o levonogom fudbaleru, koji podjednako dobro igra kao centarfor, ofanzivni vezni ili krilo, posebno na desnom boku.

Lamine Jamal najmlađi je debitant u istoriji Barselone i reprezentacije Španije. Za Barsu je debitovao sa samo 15 godina, devet meseci i 16 dana kad je 29. aprila 2023. zaigrao protiv Betisa. Za "Crvenu furiju" debtovao je u septembru 2023. u pobedi protiv Gruzije (7:1), sa 16 godina i 57 dana, postavši tako najmladi debitant, ali i strelac u istoriji nacionalnog fudbalskog tima.

