KRALJ OBRVA U POLICIJI ZBOG ŠARIĆA! Babić mora da dokaže POREKLO IMOVINE i automobila svoje verenice Cece Dimitrić! ŠOK DETALJI

Branko Babić je nadrljao zbog verenice Cece Dimitrić jer je bila u braku sa Duškom Šarićem.

Kako Kurir saznaje, samozvani kralj obrva nedavno je bio u policiji, gde je dao izjavu povodom imovine koja njoj pripada.

foto: Ata

- Branko se još uvek zvanično nije oženio Cecom, iako je pre dve godine to pompezno najavljivao na društvenim mrežama i hvalio se kako se ženi najlepšom ženom iz svetskog miljea, a naročito mu je imponovalo što je ona bila supruga brata narko-bosa Darka Šarića. Ali to mu je sad došlo glave. Nedavno su iz policije kontaktirali sa njim kako bi opravdao svoju partnerku i imovinu kojom se hvale po društvenim mrežama - priča Brankov prijatelj dobro upućen u ovaj slučaj.

Prema njegovim rečima, Šarićevoj snajki su oduzeti automobil, umetnine i još neke vrednosti.

foto: Printscreen Instagram

- Utvrđuje se poreklo tog automobila, da li ima veze sa Šarićima i da li je iz njihovog budžeta. Vrednost tog vozila je oko 200.000 evra. To je limitirana serija i specijalno je rađena za nju. S obzirom na to da se od obrva ne zarađuje toliko, policija utvrđuje odakle novac za tako skupo vozilo. Branko se pred inspektorima preznojio u šesnaest voda i nije mu nimalo bilo svejedno kada su ga rešetali. U poslednjem hapšenju je sve sumnjivo oduzeto Šarićima, a kako je i Ceca bila deo te porodice, i ona je na skeniranju - tvrdi Brankov drug. Ali to nije sve. Babić jeste svojoj dragoj poklanjao vrednosti, ali je sada u panici da mu se to sve ne oduzme. Angažovao je advokata i trudi se da dokaže da je čist.

- Znate kako, on voli da se hvali na mrežama i da pokazuje sav taj luksuz, od egzotičnih putovanja do zlatne kašike kojom jede. E, sada mu se to obilo o glavu. Danima mu nije dobro, naročito jer ga vezuju sa Šarićima. On jeste Ceci kupovao i ne želi da se po gradu priča kako joj je to od bivšeg muža.

foto: Ata

Tokom jučerašnjeg dana pokušali smo da stupimo u kontakt s Babićem i s Dmitrićevom, ali je broj telefona poznat redakciji bio nedostupan.

Pronašao sreću I Duško se skrasio pored druge žene Duško Šarić, bivši muž Svetlane Cece Dimitrić, od 2014. godine je u drugom braku! foto: Zorana Jevtić On se venčao s beogradskom manekenkom Ninom Paskaš na ostrvu Sveti Nikola u Budvi, koje popularno zovu i Havaji. Brat pljevaljskog trgovca drogom stupio je u brak sa svojom izabranicom dok je ona bila u blagoslovenom stanju. Nina je sve vreme bila uz Šarića dok je on bio u zatvoru, iz kojeg je izašao ubrzo nakon predaje svog starijeg brata Darka, koji je i dalje iza rešetaka.

Kurir.rs/Ekipa Kurira

Bonus video:

01:40:50 SCENIRANJE 03.07.2022. JOVANA JEREMIC