CECA I ADVOKAT NA DEDINJU: Evo ko je prvi posetio Darka Šarića u kućnom pritvoru! (FOTO)

Manekenka Ceca Dimitrić, bivša supruga Duška Šarića, juče je među prvima došla u posetu njegovom bratu Darku, koji je u petak kasno popodne, posle skoro osam godina, pušten iz pritvora u kome se nalazio od hapšenja 2014. godine.

Da podsetimo, Darku Šariću ukinut je pritvor i on je maricom iz pritvora u Ustaničkoj ulici u Beogradu prebačen u kuću svoje supruge Lane Popović na Dedinju. On će meru kućnog pritvora izdržavati u ovoj vili, uz elektronski nadzor sa nanogicom. Šarić kao i drugi pritvorenici na istoj meri ima pravo na svakodnevne, redovne šetnje od dva sata, ali izgleda da on juče nije iskoristio to pravo, pošto su njiegov porodični dom juče posetili mnogi prijatelji i rodbina.

Ceca Dimitrić ulazi u vilu foto: Nemanja Nikolić

- Među prvima u posetu Darku Šariću došla je Ceca Dimitrić, njegova bivša snaja. Iako se razvela od Darkovog rođenog brata Duška i ima drugog partnera, ona je očigledno i dalje bliska sa bivšim deverom, pa ga je posetila - kaže naš izvor, dok je paparaco Kurira uspeo i da zabeleži Cecin dolazak u kuću u elitnom naselju Beograda.

Osim bivše snahe i dostavljača hrane koji su neprestano ulazili u vilu, Šarića je u kućnom pritvoru posetio i advokat Radoslav Baćović.

advokat u poseti foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Darko Šarić bio je osuđen na 15 godina zatvora kao organizator kriminalne grupe koja je iz Južne Amerike u Evropu prošvercovala 5,7 tona kokaina. Ovu presudu ukinuo je Vrhovni kasacioni sud, a suđenje po ukinutoj presudi u toku je pred Apelacionim sudom u Beogradu.

