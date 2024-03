"SA BIVŠIM PRIČAM SAMO ZBOG PSA" Kaja iskreno o ljubavi i poslu: Pucali su i bacali suzavac na mojim nastupima... ŠOK INTERVJU

Pevačica Kaja Ostojić iza sebe ima tri braka, o kojima otvoreno priča, kao i ćerku Nikolinu, koju je dobila sa prvim suprugom Nikolom Dragojlovićem.

Iako se brak pevačice Kaje Ostojić i di-džeja Džuniora Džeka završio, jedna stvar ih spaja, pa se zbog toga često i čuju.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

- Povremeno razmenimo poneku poruku, on je stvarno divan čovek i bio je divan i prema meni i prema mom detetu. Na početku je bila zategnuta situacija, dok nije prošlo vreme, ali sada razmenimo poruku uglavnom vezano za našeg zajedničkog psa i moje dete. On se javi da pita kako šta, da mu pošaljem slike. To je lepo na kraju - rekla je sa osmehom Kaja.

Kajina ćerka Nikolina živi u Americi, ali u njen odnos sa ocem, njenim prvim mužem, ne meša se.

- Znam da je bilo trzavica, između moje ćerke i njenog oca, ali mislim da se čuju u ovom trenutku, ne petljam se u taj odnos - iskrena je bila pevačica.

Bakšiš mnogih pevača ume da bude izuzetno veliki, ali ona ne voli da ga dobija.

foto: Kurir Televizija

- Nisam neko ko silazi sa bine zbog bakšiša, to mi je politika poslovanja, ne osećam se dobro i ne umem to da radim, nisam taj tip. Primetila sam da ljudi svašta rade i na svašta pristaju, pa gde može. Jednom mi se desila situacija, to je neka moja prijateljica koju znam sto godina, koja mi je iz šale stavila bakšiš u dekolte, nije mi bilo prijatno. Bila sam u fazonu nemoj pred ljudima to da radiš, ružno je, okej popila si, ali nećemo to više. Te situacije su mi baš onako antipatične i daleke, i tako će i ostati - rekla je ona.

Mnogi pevači su prošli kroz raznorazne situacije u klubovima, a Kaju nisu iste uspele da zaobiđu, pa je i to dosta uticalo na njenu pauzu tokom karijere:

- Imala sam ranije pucnjave, suzavce, čuda. Pošto sam pravila pauzu sedam godina. Pre te pauze sam imala raznorazne stresne situacije i to me negde navelo na put da napravim pauzu. Bilo mi je muka od svega. Potresem se oko svega toga, još sam tada imala običaj da malo popijem pred nastup, čisto da se čovek opusti, sada ne pijem ni kap alkohola kada radim. I kad vidim da neko to radi totalno mi je odbojno. Profesionalac sam što se toga tiče, totalno sam trezna, svako neprimereno ponašanje pijane osobe, dodatno mi stvara stres i ide mi na živce, pa “žongliram“ sa svojim strpljenjem svaki put. Nema ništa gore kad si trezan, a oko tebe svi pijani.

foto: Kurir televizija

Dok u karijeri ima brojne hitove, u narednoj godini svoju publiku obradovaće novim.

- Pripremam nove stvari, jednu pesmu sam napisala prošle godine u aprilu kada sam bila u teškom periodu i mislim da će konačno ugledati svetlost dana, da će je ljudi voleti, pošto uglavnom takve reakcije izaziva kod ljudi oko mene - najavila je Kaja, koja izuzetno voli da piše pesme, ali to joj ne uspeva kada je pozitivna i srećna.

- U teškim periodima se bolje piše, jer moram da budem više tužna i žao mi je što me takve situacije rade kada je stvaranje muzike u pitanju, zato što da nije tako, da umem malo mehanički, da shvatim kao posao i rutinu, niko mi drugi ne bi trebao od autora. Imam to u sebi, žao mi je što taj okidač mora da se pokrene.

foto: Printscreen/Instagram

Kaja je otkrila ko je po njenom mišljenju kralj bakšiša.

- Definitivno Đani, to sa cipelom i njim je legendarna scena. Neki ljudi su spremni na sve, šou program koji podrazumeva raznorazne bizarnosti da bi se animirala publika, a ja nekako to ne razumem nije mi blisko i zna se šta ja mogu da pružim svojoj publici. To je dobra muzika, lep nastup i tu nema mesta gadostima i vulgarnostima - istakla je ona.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

09:27 STARS EP259