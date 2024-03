"NISMO NI U KAKVIM ODNOSIMA, KRIVO MI JE" Ivana Selakov o sukobu sa Lukasom, o ovome su mediji brujali godinama

Ivana Selakov svoju karijeru gradila je temeljno, prvo kao prateći vokal a onda kao solo izvođač. Ipak, sa dolaskom ćerkice Krune, Ivana je morala da napravi balans pa danas uspešno svoje vreme deli na privatno i poslovno. U poslu joj dosta pomaže i suprug, pa je mnogo lakše.

foto: Kurir Televizija

Ipak, posao pevača zahteva putovanja i razdvojenost od naslednice, što joj najteže pada. Kruna sada ima pet godina i zahteva svoje vreme.

- Odgovornost da u svakom trenutku treba da si fokusiran gde je dete i šta radi, da treba da lociraš, paziš i brineš. Vrlo je ozbiljna stvar biti roditelj, a to mi je najbitnije - kaže Ivana za “Super TV“ i dodaje da u nekim trenucima ne uspeva da bude stroga majka.

- Koliko god se trudila da budem, malo sam popustljiva jer je devojčica i uspe da me šarmira.

Iako je Kruna još mala, Ivana potajno želi da nasledi njen talenat za razliku od mnogih pevača koji nisu za to da im deca krenu njihovim putem.

- Videćemo da li će biti mamina naslednica, voli muziku. Prerano je da znamo jer ima pet godina, ali voli i oseća. Ako ima dara, volje i talenta i takvu želju kakvu sam imala i ja naravno da bih je podržala - kaže Ivana, a na pitanje da li bi ćerki bilo lakše pošto joj je majka pevačica, kaže:

foto: Ata Images

- Ne znam da li bi joj bilo teže, ali sigurno joj ne bi bilo lako. Nikome od nas nije bilo lako. Ovo nije lak posao, pogotovo za žene. Ljudi misle da je lak, ali ovo je težak posao. Zapravo, svaki je posao težak, pa tako i ovaj ima stvari koje su teške. Svi vide najlepše iz ovog posla: muziku, pevanje i zarađivanje novca. Ima tog momenta naravno, ali ima mnogo teških stvari kao što su organizacija života, majčinstvo, noćni život i putovanja, iscrpljenost, bolesti i virusi, ali moraš da radiš - rekla je ona i istakla da je muškarcima lakše kada se bave pevanjem.

- Ima mnogo stvari, ali da ne kukamo samo. Nije nijednoj ženi lako u ovom poslu, mislim da je muškarcima lakše. Bez obzira na sve to ipak bih ćerku podržala ako bi ona to iskreno želela.

Kada se susretne sa koleginicama, Ivana kaže da uvek više pričaju o majčinstvu, nego o karijeri. Radije su im privatne stvari predmet razgovora nego posao.

foto: Printscreen

- Videla sam povratak Ane Sević u “Zvezde Granda“, ali sada kada smo se srele pričale smo o majčinstvu, to je glavna tema nas mama i nismo se još dotakle njenog novog angažmana - kaže Ivana koja priznaje da je tokom karijere imala dosta trenutaka u kojima se preispitivala šta treba da uradi i kako dalje.

- Sigurno je bilo puno teških trenutaka kada sam se dvoumila da li ulazim ili ne u neki projekat, da li nešto treba ili ne da uradim, bilo je prelomnih trenutaka. Koliko god mislila nekada da prestanem i smanjim posao, ljubav prema pevanju i ljubav koju dobijem od ljudi koji dođu na nastup to je ono što me uvek vrati da iz početka krenem- rekla je ona i dodala da je muzika uvek vrati u život.

- Muzika je uvek deo mog života i kada je teško i kada je lako. Ne mogu da zamislim nijedan sekund svog života bez muzike i mislim da uz muziku svaki loš i dobar trenutak se prebrodi.

foto: Damir Dervišagić

Ivana i Peđa poznati kao par koji voli da putuje i obilazi različite zemlje, a u tome im poslednjih godina društvo pravi naslednica.

- Nikad nije dosta odmora, nisam nigde bila godinu dana, kada su svi bili ja sam radila i jedva sam čekala godišnji odmor. Prelepo mi je bilo - istakla je ona, ali po povratku sa istog morala je da uskoči u poslovne obaveze:

- Odmah sam ušla u mašinu, Amar Gile i ja smo snimili pesmu “Kamata“ i sad to promovišemo svaki dan. Planovi su da ta pesma bude maksimalno ispromovisana. Super je pesma, prezadovoljna sam kako su je ljudi prihvatili.

U muzičkom takmičenju “Pesma za Evroviziju“, Ivana je svoju podršku uputila Anđeli Ignjatović Breskvici.

foto: Printscreen/RTS

- Podržala sam je. Imala je interesantnu pesmu koja predstavlja taj naš melos. Ona ima takvu boju glasa, etno prizvuk i u drugim pesmama. Nisam upućena zašto bi devojka dobila osudu, što da bežimo od sebe? Nemam pojma, jel zato što peva pesmu koja je drugačija od pesama koje se očekuju, pa to može da bude samo plus- rekla je Ivana koja ipak sebe ne vidi na ovom takmičenju.

- Ne bih se prijavila zato sam ja fazon “pesma i pevanje”, a to je šou gde se traži sve ostalo. Traži se da budeš što luđi, da imaš što luđi kostim, nastup, bukvalno kao da žongliraš i mislim da je to okej, ali nisam za to. Volim da gledam, ali nisam taj fazon, više sam za starinski fazon pevanja lepih pesama.

foto: Kurir televizija

Pevač Aca Lukas i njegov tim pre nekoliko godina zaratili su Ivanom zbog duetske pesme “Svatovi“, koja je uklonjena sa jutjuba nakon samo dvadeset četiri sata. Ivana kaže da joj je žao što je došlo do prekida prijateljstva, ali i saradnje jer je ovo trebao da bude njihov treći duet.

- Nije bilo tužbe, nema tu tužbe. Nismo ni u kakvim odnosima, nažalost. Krivo mi je jer smo imali fenomenalnu saradnju sto godina. Logično je da mi je krivo, ali opet kažem, nije do mene - iskrena je bila Ivana.

Kurir.rs/Blic

