"ČULA SAM DA VRAČAM MUŠKARCIMA" Jovana Jeremić u ŠOK intervjuu progovorila sve o dečku MILIONERU, a na ove njegove reči uvek PADA

Voditeljka Jovana Jeremić nakon medijske ilegale govorila je o detaljima ljubavne veze sa bogatim prvrednikom Draganom Stankovićem, kog njena ćerka Lea doživljava kao drugog oca, ali i gradskim pričama da Jovana, kako kažu, „vrača muškarcima“.

- To je velika čast da se nađeš na listi 100 najmoćnijih u medijima. Iskreno, tiho sam patila što do sada nisam bila na toj listi. Nisam bila sujetna, nego sam radila mnogo, bila sam u službi naroda i građana. Sad imam još jedan motiv više da radim, da se penjem na toj listi i pristajem da gubim samo od Željka i Milice, a sve ostale da prestignem. Zaslužujem visoka mesta, jer znam koliko se trudim – rekla je Jovana.

Voditeljka ne krije da joj je materijalno stanje partnera bitno, ali ne i presudno.

- Ne bih bila sa šeikom ako je loš čovek. Ne bih mogla da vodim ljubav sa čovekom koji ima lošu dušu i koji je pokvaren, zato što postoje dve energije na svetu, se*usalna energija i energija para. Kada vi spavate i vodite ljubav sa muškarcem koji ima lošu dušu i vi to postojete. To je stvar enegije koja prelazi na vas. Nikada nisam želela sebe da prljam lošim muškarcima i zato sam ih damski zaobilazila. Dragan ima dušu kao Amerika i time me je osvojio, kao i to što je njegov stepen duhovnosti pojednako visok kao i stepen njegovog materijalnog bogatstva koje poseduje – kaže Jovana.

- Čula sam priče po gradu da vračam muškarcima, svašta sam čula, ali ne vračam, za sve ove zlobne žene koje me mrze što me vole muškarci, odgovor je da samo umem da volim.

Nesuglasice rešavaju razgovorom, a Jovana je pronašla mehanizam kako da je Dragan uvek posluša.

- On kaže da sam ga vratila u 18 godinu života. Moja misija je da ga učinim srećnim, zaslužio je. Ni ednom se nismo posvađali, umem sa njim. Naučila sam da neke stvari koje treba da promeni ne kažem odmah, nego posle dana kada se to slegne, da kažem na neki lep način da me posluša, a ne da bude naređivački. Rekao mi je pre neko veče: „Slušaj, ženo, ti stvarno umeš sa mnom, ovako ni jedna nije umela, našla si mi ključ“. Prihvatila sam ga sa svim onim što jeste, ljubav je kad prihvatite nekoga i kad je nesavršen. Ne krotite ga, ne terate ga, ne silite, samo ga volite i ljubavlju te menjate i tako sam ja mislim njega osvojila – rekla je Jovana.

- Najviše ga volim u životu, kažem mu: „Ti si moj Bog, alfa i omega, ti si moj život, moje sve, moja ljubav, lav, svetionik i spas u ovom ludom vremenu moja mirna luka, moje rame kada spavam noću“. I kada vodimo ljubav i kada ne vodimo ljubav podjednako je lepo zato što je čista ljubav u pitanju. On mene doživljava kao svoju ženu, ali ja volim slobodu i volim ljubav u slobodi to je onda prava ljubav.

Jovanina ćerka Lea, koju voditeljka ima iz braka bivšim mužem Vojislavom Miloševićem, prihvatila je Dragana kao drugog oca.

- Ona ima svog oca Voju, Dragan joj je bukvalno kao drugi otac, obožava ga. Hoće u Grocku, kaže ona meni: „Dragan lav mesi hleb, ima pekaru“. Sve ona tamo ima, zeca, mačku, Bog mi je stvarno poslao pravog muškarca u trenutku kada je trebalo, jer sama se ja borim sa njom. Pomaže meni Voja, naravno, ali preko nedelje teško je to izgurati. Uspela sam da ona bude prepametna, govori kao da je prvi razred, a ne da ima pet godina. Sve je stigla i prestigla – ispričala nam je Jovana.

Jovana je tokom medijske ilegale promenila način života.

- Imam identičnu ishranu i slična sam sa življenjem kao Novak Đoković, jer sam pod uticajem jedne knjige, koju sam pročitala, potpuno promenila ishranu, zdravo se hranim, puno treniram, mnogo čitam. Vidi se razlika koliko čitam. Neće me biti u medijima kao pre, meni je potreban moj mir, jer ja moram a radim emsije koje će ući u istoriju. Moj pravac i sve što sam postigla do 33 godine, za nekih 50, 60 godina, izučavati na FPN-u, koliko god se neki smejali – rekla je voditeljka i dodala:

- Moja populanost će doći posle moje smrti, napravila sam revoluciju u TV novinarstvu, uspela sam da reanimiram televiziju koja je bila na veštačkom disanju od lažnih moralista, isfoliranih voditelja koji su neinventivni. Mislim da bi pokojni Tijanić bio srećan i ponosna na mene, što sam ja njegova poslednja zvezda koju je proizveo.

