RAZVEZALA JEZIK KADA JE ISPALA! Oplela po cimerima, okrivila Ša za ULAZAK Stanislava, a onda otkrila da je ONA teški manipulator

Snežana Jovičić, Ivan Marinković i Vanja Živić bili su nominovani za izbacivanje iz Šimanovaca, a najmanje glasova dobila je Vanja.

- 39 posto glasova ima Ivan Marinković , 38 posto glasova ima Sneža Jovičić ,i 23 posto glasova ima Vanja Živić koja ona napušta Elitu - rekao je Darko.

Čim je došla u studio Vanja je dala svoj sud o ulasku Stanislava Krofaka.

Ovo sa Stanislavom mi je super, iskreno ja sam očekivala d aće on ući, jer on dečko želi da se promoviše. Ša je glavni krivac što je on ušao. Miona ga nije pominjala, on je njoj stalno prebacivao na nju, Ša je mnogo ljubormoan, mislim i Miona je, ali on preteruje. On njoj zamara sve, gde gleda, gde drži ruku - rekla je Vanja.

- Slađa je bacila oko na Stanislava, želi da ga osvoji. Što se tiče Mione, ona je ista, i sigurna sam u njenu ljubav sa Ša, ali on se gubi. Sa druge strane Bebica i Teodora foliranti, on mi je najodvratniji lik. Bojana je odlepila za Anđelom, a ova mala je namazana, to je užas, manipuliše svima. - rekla je Vanja.