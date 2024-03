SUDAR TITANA! Stanislav se suočio sa Ša nakon što mu je smuvao devojku! Izneli sav PRLJAV VEŠ, a onda usledio ŠOK PREOKRET (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša sukobio se sa sa bivšim momkom svoje devojeke Mione Stanislavom Krofakom.

- Jesi li ti varao Mionu kada ste bili u vezi - pitao je Lepi Mića

- Imao sam dopisivanje na počektu veze, ali nikada je nisam prevario. Nakon toga smo živeli zajedno osam meseci. Da je htela trebala je odmah završuiti sve,a ne da pravi ove crkuse - rekao je Stanislav.

- Da li imaš emocije prema njoj? - pitala je Bojana.

- Nemam, ja izdaju i laži ne podrnosim - dodao je Stanislav.

- Šta misliš na to što Ša zabranjuje ljudima da komuniciraju sa tobom? - upitao je Stanislav.

- To nema poente - dodao je Stanislav.

- Ja sam već rekala da je verujem da je Stansilav na ravnoj liniji sa Mionom, ni da je ona, a ako jeste on na ravnoj liniji, onda je nije dovoljno voleo. Meni ništa nije logično, da ni on, ni ona ne osećaju potrebu za razgovorom - dodala je Lejdi.

- Nema šta da ja razgovaram, nisam ja pogrešio - dodao je Stanislav.

- Evo sto, pa nek razgovaraju - dobacio je Ša.

- Mionine veze su čudne - rekla je Lejdi.

- Sloba je nakon toga rekao da je Ša najiskreniji u ovom ljubavnom trouglu, i da smatra da se Miona i Stanislav foliraju.

- On ima puno pravo da dođe ovde, i ja bih došla da sam na njegovom mestu. Ona je pokazala da nema emocije za njega, a ondos MIone i Ša traje nekoliko meseci, ako je ona mogla da se zaljubi, a može i on da se ohadli. Meni je ova priča van pameti, on se dopisivao na početku, a ona je kao sada rekla da joj to smeta. A ako ćemo realno, ja smatram lično da Miona treba da se obrati njemu, a taj odnos Ša i njega mi nije jasan. Stanislav ima puno pravo, jer je on stalno bio pominjan. Meni je Miona nedorečena, nije mu se obratila. Ne može da je ne zanima neko sa kim je živela - rekla je Milena.

- Miona je imala slobodu sa mnom u vezi, ja joj ništa nisam branio - dodao je Stanislav.

- Napolju je druga priča, imaće slobodu, a ovde nije tako. Ovde mora da se zna ko je ko - dodao je Ša.

- Miona sa kim si imala veću slobodu? - upitao je Mića.

- Ne bih ja da učestvujem sada - rekala je Miona.

- Ja znam kako se on ponašao prema bivšoj ženi, šta joj je sve branio - dodao je Stanislav.

- To je laž, ja sam čuvao i hranio i oblačio njeno dete, a ona je izlazila. Ona se ponašala previše slobodno, umesto da gradimo porodičan odnos. Mene bivša žena ne zanima, mene zanima odnos njih dvoje. Iskrenu Mionu poznajem, i on zalsužuje izvinjenje, ali moram da vidim kako će on da se ponaša prema meni - rekoa je Ša.

- Pa ti jesi pogrešio, ja sam tražio izvinjenje a ti nisi hteo to da uradiš- dodao je Krofak.

- Meni nije problem da kaže izvini, ja se plašim samo Boga, ali to kada budem video kako se ti ponašaš prema meni - dodao je Ša.

- Ja da sam kriv, ja bih rekao kriv sam, i to je to - dodao je Stasnilav.

- Evo ti izvini, ali ti nisi bio ispravan. Kada si ti završio odnos sa njom - upitao je Ša.

foto: Printscreen

- Kada je bilo priča sa Lakićem, ja sam pustio da vidim šta će da se desi - rekao je Stansilav.

- Ti sada hoćeš meni da kažeš, da kada je bilo hipotetičko pitanje ništa nije bilo - dodao je Stanislav.

- Ja sam bio u klubu koji sam radio, nikakve devojke, sa druge strane naš datum je bio 1.1. što ona nije čekala - rekao je Stansilav.

- Ček ona je našla poruke i rekoa si joj da si imao se*s sa tom devojkom - rekao je Ša.

- Nisam imao s**s , šta pričaš ti - upitao je Stanislav.

foto: Printscreen

- Pa rekoa si da nisi imao s**s se*s, samo kao s**s - rekla je Miona.

- Ali ona je tebi slala signale - upitao je Ša.

- Nije, poslednja je bila za slavu - dodao je Stanislav.

- Tada nismo bili zajedno - rekla je Miona.

- Mene ne zanima ni ti, ni ona, mene zanima što si me spominjao - govorio je Stanislav.

- Miona, da li bi prišla Stanislavu? - upitao je Mića.

- Nije mi čudno, nisam očekivala da će doći - dodala je Miona.

Tokom suočavanja Nenada Aleksića Ša i Stansilava Krofaka obojica su izneli sav prljav veš iz njihovih odnosa sa Mionom Jovanović, a onda je palo reperovo izvinjenje.

foto: Printscreen

- Evo ti izvini, ali ti nisi bio ispravan. Kada si ti završio odnos sa njom, ja ti se izvinjavam za uvrede ali nisi isao korektan - rekao je Ša i pružio ruku Stanislavu.

Bonus video:

04:02 Emir Lapsus izjava