ZORICA MARKOVIĆ NIKAD ŽEŠĆE NAPLJUVALA MIONU I ŠA: Čudi me da nije grebao na kapiju! Stala na stranu Stanislava: RAZBUCAĆE IH

Zorica Marković, bivša rijaliti učesnica, a britka sablja na jeziku, oglasila se za i otkrila svoje viđenje odnosa Mione Jovanović i Nenada Aleksića nakon ulaska njenog bivšeg dečka Stanislava Krofaka.

Zorica nije štedela Ša i Mionu, već je osula drvlje i kamenje, dok je Krofaka digla u nebesa.

- Ja sam očekivala posle njegoovg gostovanja na Red televiziji da će ući. Bila sam sigurna. Imala sam zaključak da je on imao emocije prema Mioni, on radi ima biznis, ona je ladovina, kući kao zlatni kavez. Pogrešan korak sa toboganom, Ša, čudi me da nije zagrebao što bi bilo šteta, ostalo je još par meseci do kraja. Mislim da počinje zakucavanje, ova tri meseca definitivno. Biće tu svašta. Ono od sinoć je čista gluma, on je malo ucikao jer je previše laprdao, prešao je granicu za čoveka kojeg ne poznaje. Mislim da je tu malo pogrešio, pa je ucikao da ne bude svašta. Njega neće dugo gržati ovo njegovo stanje hladnokrvnosti, kao ravna linija. Samo će pući jednom - rkela je Zorica, pa dodala:

- To što je on njoj zabranio svaku komunikaciju, do toga mora doći, jer on ne određuje pravila. Njih dvoje će svakako komunicirati, a onda će on pući kao zvečka - rekla je Zorica.

Zorica se osvrnula i na Mionu koja čim Ša okrene leđa gleda u Stanislava i smeška se.

Mala je opasna i treba da bude, njen problem. Ako joj je to karta za opstanak, svi znamo Ša i njegovo ponašanje. To je nedopustivo za čoveka u njegovim godinama, tu će zaista biti cirkusa, neće on moći to da trpi. Opet će da ga jure po ekonomskom dvorištu, a ova mala će mrta hladna da keca, s tim što nema šanse da se Stanislav pomiri sa njom, ali će uspeti da ih rastavi. Ona nema emocije prema Stanislavu, ali joj radi ego, tu su dva frajera, ona je kao bitna. On će dečko iznositi istinu, ne vidim da on ima emocije, ali došao je jer ga je ostavila bez reči i puna mu je kapa preko televizora da sluša. Vidi se da on u sebi puca, a glumi kao da je hladnokrvan - rekla je Zorica.

