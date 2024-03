ŠARIĆ JE MORAO DA SE UMEŠA! Duško reagovao, Branku Babiću zabranio da priđe njegovj bivšoj ženi Ceci

Branko Babić dobio je zabranu prilaska bivšoj verenici Svetlani Dimitrić i to od njenog prvog supruga Duška Šarića, eksluzivno saznaje Kurir.

Rođeni brat Darka Šarića kontaktirao je stručnjaka za obrve preko prijatelja i stavio mu do znanja da ne uznemirava manekenku. Njoj nije prijalo to što je Babić posle razlaza na sve načine pokušavao da je vrati, pa se požalila Dušku koji je odmah reagovao.

foto: kurir

To se sve dešavalo pre nego što je biznismen uplovio u vezu sa influenserkom Ivanom Slipčević poznatijom kao Tačkasta Mara, a pre Šarićevog odlaska u pritvor. - Branko je dobio poziv od Duška koji je ozbiljno shvatio, a posle kojeg se više nije usudio da kontaktira Cecu. Do tada je non-stop zvao. Na sve načine je pokušavao da sa njom obnovi ljubav, ali ona za njega nije htela da čuje. Čak je u njegovoj kući u Ratkovu na jednom zidu naslikao njen lik, ali mu ni to nije pomoglo da je vrati. Tokom četiri godine koliko su bili zajedno tikva je više puta pucala i oni su je sastavljali, ali definitivno je bio kraj kada Ceca više nije mogla da toleriše Brankove pozive, pa se požalila bivšem mužu. Branku nije bilo svejedno kada je video ko je zvao, ali je od tada ne uznemirava - priča naš sagovornik.

foto: Printscreen/Instagram, ATAimages

Prema rečima našeg sagovornika Branu nije bilo svejedno zbog poziva: - Babiću nije bilo baš prijatno. Osećao se poniženo. Nažalost, u nekoliko situacija se poneo ružno prema Svetlani koja je trpela njegove izlive besa i ćutala. Nakon Duškovog poziva se smuvao sa drugom devojkom, da pokaže kako nema ništa sa Cecom, ali ni ta veza nije potrajala. Verujemo da će sa novom devojkom Marom da opstane pošto se već uselila kod njega u rezidenciju u Ratkovu gde Ceca nije htela ni da prespava - zaključuje naš izvor.

foto: Zorana Jevtić

Interesantno je i to da je za Dan žena influenserka na društvenim mrežama objavila stori da je od Branka za 8.mart dobila 101 crvenu ružu, dok je Ceca objavila post stop nasilju nad ženama. Tokom jučerašnjeg dana pokušali smo da stupimo u kontakt s Babićem, ali on je blokirao našu novinarku, dok Ceca nije odgovarala na naše pozive.

Čuknula auto, dobila nov Branko Mari poklonio džip Branko je prema Tačkastoj Mari veoma galantan. On se pohvalio da je svojoj devojci poklonio džipa. Naime, influenserka je imala saobraćajnu nezgodu u Beogradu u kojoj je oštetila svoj automobil, pa je Branko našao rešenje i kupio joj džipa. On je to objavio na Instagramu, postavio je snimak kako dovoze novo vozilo sa sve crvenom mašnom foto: Printscreen/Instagram A sada je on na društvenoj mreži Instagram podelio poruke sa devojkom, te otkrio svima da joj je kupio novi automobil, nakon saobracajne nezgode koju je imala. Branko je u opisu video napisao "Ti si žena koju ludo volim".

Ljiljana Stanišić

01:38:13 SCENIRANJE 25.06.2023. MILOMIR MARIC