BIVŠA ZADRUGARKA POSTALA VODITELJKA POZNATE EMISIJE! Prešla u konkurencijsku firmu i odmah se pohvalila

Glumica Miljana Popović iznenadila je mnoge svojim ulaskom u rijaliti "Zadruga 6" prošle sezone, a po svemu sudeći ona je sada postala voditeljka.

Naime, Miljana se na svom profilu na Instagramu pohvalila da je počela da radi na televiziji, koja ima nacionalnu frekvenciju, a već uveliko vodi poznatu emisiju "Provodadžija".

Miljana je podelila i kadrove sa snimanja emisije i u komentarima se obratila svojim pratiocima i fanovima:

"Pišite mi utiske" - napisala je Miljana, a nju je voditeljka koja već vodi poznatu emisiju, svima predstavila, i kako je sve to izgledalo možete pogledati u videu iznad.

Osim toga, kod bivše zadrugarke na Instagramu može se videti da ona radi i kao instruktorka zumbe u jednom sportskom centru, pa nema sumnje da je Miljana, koja je po profesiji glumica rešila da se posveti sebi i karijeri.

Podsetimo, Miljana Popović takmičila se u rijalitiju "Zadruga 6" i tada je osvojila 27. mesto.

- Svi kažu da sam ista Dušica Jakovljević! Nisam je još upoznala. To svi pričaju. Razmišljam se da li da joj to kažem. Kažu da su faca, glas, gestikulacija, da nam je sve to isto - kazala je Miljana Popović pre ulaska u "Zadrugu 6", dok je Dušica Jakovljević još uvek tada radila na televiziji "Pink" kao voditeljka rijalitija.

