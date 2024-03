PROCURILA PRIVATNA PREPISKA ANELI I ASMINA: Evo kakav je bio njihov brak pre nego što je Durdžić upoznao Staniju Dobrojević

Odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića ne prestaje da intrigira javnost, a taman kada pomislimo da su izneli sav "prljav veš" iz svog odnosa, bivši supružnici iznesu nove detalje.

Iako prethodnih meseci govore sve najgore jedno o drugom, Aneli i Asmin su nekada živeli, reklo bi se, skladno.

Naime, Ahmićeva je bila izuzetno aktivna na društvenoj mreži TikTok gde je neretko objavljivala trenutke iz privatnog života. Između ostalog, ona je sa pratiocima delila kako provodi vreme sa suprugom sa kojim se često šalila, putovala, a hvalila se i skupocenim poklonima koje joj on kupuje.

Tako je Aneli u jednom trenutku odlučila da podeli na svom profilu prepisku sa Asminom u kojoj se vidi da joj je on kupio mnoštvo brendiranih stvari.

"Nemoj da mi zaboraviš patike", napisala je Aneli nakon što joj je Asmin poslao fotografiju sa četiri kese brendirane garderobe.

"Čuj patike. Od svega ovoga ti samo vidiš patike", odgovorio je Asmin uz emotikone.

"Patike su bitne", nastavljala je sa zahtevima Aneli, a kako se može videti na fotografijama, Durdžić joj u tim trenucima bio upisan u kontaktima kao "Asmin moj".

Nedugo zatim, Aneli se pohvalila i skupocenom presom za kosu koju joj je Asmin kupio, kao i automobilom koji je postao deo njihovog "voznog parka".

Aneli: Asmin me je tukao dok sam bila trudna

Iako je najpre govorila kako je njihov brak bio idealan sve dok Asmin nije upoznao Staniju Dobrojević, Aneli je nedavno optužila bivšeg partnera za nasilje u porodici.

Krenula je svađa, on je mene izudarao, bila sam 6-7 mesec. Sela sam u auto takva, on je meni uzeo pas. Stomak me je boleo, videla sam krv, uplašila sam se da će se nešto desiti bebi - rekla je tada Aneli.