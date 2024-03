"ODLEPIO JE I PROLUPAO!" Kebu žestoko isprozivali zbog ovog poteza, on odbrusio: Ovo veoma ozbiljno shvatam...

Dragan Kojić Keba poznat je kao zagovornik zadravog života, a svaki slobodan trenutak koristi da provede u prirodi te je nedavno video na kome grli drvo izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama.

Keba je priznao da je šokiran količinom negativnih komenatara koje je izazvao.

foto: Ata images

-To je jedno naravoučenije. Odeš u prirodu, trčiš, radiš gimnastiku. Podeliš energiju sa drvetom. Zagrliš ga, poljubiš ga – opisao je Keba svoj snimak i onda se osvrnuo na poruke pratilaca koje je dobio tim povodom putem društvenih mreža.

-Tako se zabavljam sa komentarima, ne mogu opisati. Evo ga, odlepio, prolupao. Ekseri, žuti spid, krindž. Od 100 posto njih na žalost svega 20 posto su lepi komentari. Oduševila me jedna gospođa sa detetom. Napisali su „Kebin tim“ i zagrlili drvo, to je poruka. Ali ljudi prenebregnu to i kažu “Keba prolup’o”. Ne ljudi, to je samo dokaz koliko su te društvene mreže opasne-poručio je pevač.

foto: Kurir televizija

Ipak, Keba ističe da ga negativni komentari, pa čak i uvrede ne dotiču ni malo.

-Meni ne mogu da naude zbog mojih godina, iskustva i shvatanja života uopšte. Šta je lepše nego spojiti se sa nečim što je lepše i ko zna koliko starije od nas a to je priroda – rekao je Keba, a potom dodao:

-Još uvek držim na Tik-Toku te stvari koje sam postavio. Izbrisaću ih, ali ne još jer se lepo zabavljam i izvlačim neke zaključke kakva se sve opasnost krije na društvenim mrežama. Jasno mi je da tehnika kako se razvija ima i svoje žrtve. Ne dozvolite to, pogotovo mlađima, a starijima poručujem da ih kontrolišu. Koliko god sam ja neozbiljan, ovo veoma ozbiljno shvatam.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

07:23 STARS EP 262