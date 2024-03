DVA PUTA SE TAKMIČILA NA PZE, A OVO JE NJENO PRVO JAVNO POJAVLJIVANJE: Malo ko se seća da je Zejna bila članica poznate dens grupe

Zejna Murkić koja je već nekoliko meseci u žiži javnosti zbog takmičenja "Pesme za Evroviziju, muzikom se bavi već nekoliko godina unazad.

foto: Kurir televizjia

Mnoge simpatije je pokupila prethodne godine kada se na istoj manifestaciji takmičila sa pesmom "Rumba", ali to nisu njeni muzički počeci.

Zejna se zapravo prvi put u javnosti pojavila sa grupom Luna.

foto: Printskrin

Nakon što je iz grupe otišla Maja Marković, zamenila ju je Kristina Džanković. Balerina i bivša učesnica "Farme" nije se dugo zadržala, a Čeda Čvorak u jednom momentu odlučio je da angažuje dve pevačice Zejnu Murkić i Lidiju Jadžić.

foto: Printscreen YT

Dve devojke ispostavile su se kao pun pogodak, pa je "Luna" imala hitove "Alo, alo" i "Panika".

foto: Printscreen YT

Ubrzo je Zejna napustila grupu i rešila da krene u solo vode. Snimila je nekoliko pesama, neke od njih su i na engleskom jeziku.

Njene vokalane sposobnosti hvalili su njeni pratioci i verovali da će napraviti veliku karijeru. U međuvremenu, na putu ka tom cilju, Zejna je zatrudnela i rodila ćerkicu.

Nakon nekoliko godina se ponovo pojavila u javnosti sa pomenutom pesmom "Rumba" i vratila na velika vrata.

foto: Goran Popovski

Podsetimo, Zejna je nekoliko puta govorila o svom romskom poreklu i svim nedaćama sa kojima se susretala zbog toga.

- Govorim u svoje ime, rekla sam da sam ja Romkinja, pa je to uticalo na druge. Pričala sam o svojim problemima, govorila o svom primeru, tako sam dolazila do publike, ličnim primerom. U školi je bilo problema. Ne nađeš društvo, ne voli te učiteljica. Ja sam navikla da me ljudi gledaju čudno. U smislu da, recimo, kada sam bila mala i super sam pevala i igrala i bila odličan đak, ceo život sam izgledala kao da sam iz Afrike došla, crna, crna, crna, ali slatka. Baš sam bila slatka. I onda sam se na to provlačila, ali kako sam rasla – stvari su mi dolazile poslednje. Recimo, kada uđem u prodavnicu, prodavačica prati mene, a ne moje drugarice - prisetila se pevačica i dodala:

foto: Goran Popovski

- Ja sam u fazonu, ja ne kradem nego ona. I dan danas me prati prodavačica, onda je ja ispitujem, kroz razgovor želim da je pitam – je l' si normalna ženo, ne kradem. Tada bes proradi u meni, želim da se postidi jer je tako reagovala. Ne dešava se to samo u Srbiji, ali moramo da delujemo kao pojedinci i kroz organizacije - zaključila je pevačica.

