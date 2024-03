Dešavanja vezana za Pesmu za Evroviziju ovih dana okupiraju pažnju javnosti.

Tim povodom u emisiji Puls Srbije kod Ivana Gajića gostovala je poznata pevačica koja je bia poslednji predstavnik na Evroviziji zemlje koja se Zvala Jugoslavija.

U pitanju je prof. dr Snežan Berić, Ekstra Nena koja je na tadašnjoj Evroviziji otpevala pesmu Ljubim te pesmama.

foto: Kurir televizija

Voditelj Ivan Gajić je po sopstvenom priznanju strahovao da ne izostavi neko zvanje ove umetnice prilikom najave, jer ona nije samo pevač i već i doktor nauka i profesor na univerzitetu.

A njen izgled se nakon mnogih godina koje su u međuvremenu protekle nije značajno promenio u odnosu na 1992. godinu kada je pevala ne Evroviziji.

foto: Kurir televizija

Period takmičenja na Evroviziji pamti kao srećno vreme:

foto: Kurir televizija

- Srećna sam što mi se to dogodilo u životu. Presrećna sam kad mi se na blic jave uspomene na drage kolege i kompozitore. To je posebno veliki uspeh s obzirom da je tada bio rat i kada je naša zamlja degradirana kao država u odnosu na sve ostale, ali mi smo to stoički izneli.

02:12 ONA JE POSLEDNJA PREDSTAVLJALA JUGOSLAVIJU NA EVROVIZIJI! Sada ima 64 godine, a UOPŠTE se nije promenila! Evo kako sada izgleda

Kurir.rs

