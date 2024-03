"LUNA SE IZ TAKVOG ZLA PRETVORILA U..." Nikad iskreniji intervju Anabele Atijas o odnosu sa ćerkama: Osuđen si na propast...

Pevačica Anabela Atijas jako mlada je postala baka, a sada je otkrila koliko ju je to promenilo, kao i kakav odnos ima sa unučićima.

Anabela za sebe smatra da nije tipična baka, te otkriva kako izgleda vreme koje provodi sa unukom Miom.

foto: Instagram

- Jako volim što me zovu bakom, to mogu smatrati komplimentom. Nisam zamišljala da ću biti takva baka, da ću dobro da se osećam i da ću dobro da se držim, da ću imati volju da konstantno radim na sebi. Ja sam još uvek detinjasta, volim tako to da kažem. Dete u meni je prosto tu i ono me tera da radim stvari koje kapiram da bake ne rade. Kada odem sa mojom Miom, ja se provlačim kroz tobogane, radim sve ono što rade mladi ljudi, ali to moje telo može da podrži. Konstantno radim na svom telu u formi sam, u treningu, moram da se bavim sportom, mene to zaista ispunjava. Ja sam aktivna baka - rekla je Anabela, koja otkriva da je prema svojoj deci strožija.

- Mnogo sam blaža prema unučicama, mislim da je to normalno. Neka je razmaženo i treba da bude razmaženo, to je samo dete koje je voljeno i paženo - zaključila je ona.

foto: Ana Paunković

Anabela iz braka sa Gagijem Đoganijem ima dve ćerke, Lunu i Ninu, a sada je pevačica otkrila koliki su teret one nosile zbog slave svojih roditelja.

foto: Ata Images

- Puno puta u životu i više im je donelo lošeg nego dobrog. Predrasude, razna mišljenja, neko smatra da ima prava da o tebi misli šta hoće, samo zato što si javna ličnost. U startu si osuđen na propast. Koliko je ko psihički spreman i jak mentalno da izdrži, sve to. Imamo situacije gde deca čak sebi oduzimaju život. Imala sam sreću da su moja deca ostala normalna, pored nepravde koja im je učinjena, jer su im roditelji javne ličnosti. Bogu hvala pa su toliko jake, snažne, psihički i mentalno da su to znale da preguraju na jedan zdrav način. To nije droga ni alkohol, nisu postale probisveti. Nina upisuje DIF, baviće se sportom, a Luna se iz kakvog, uslovno rečeno zla, pretvorila u predivnu, porodičnu ženu, majku koja je vredna. Ima svoj biznis koji joj odlično ide. Ja to negde sebi prepisujem, to je neka moja snaga koju sam prenala na njih, kao što sam ja od svoje majke učila - rekla je Anabela za medije.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

07:56 STARS EP 264