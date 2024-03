" HONORAR JE MALI, ALI BAREM NISAM U ELITI!" Filip Car se zaposlio, SARAĐIVAĆE SA ZVEZDAMA: Vraća se na male ekrane!

Filip Car rešio je da ostavi rijaliti karijeru po strani i posveti se životu u spoljnom svetu.

Život pred kamerama ga i dalje privlači, ali ne i to da bude zatvoren mesecima na jednom mestu, uz ljude koji mu ne prijaju.

Zato je sada rešio da pronađe novi posao, a ponuda je sama došla do njega.

Kako je otkrio, Car je sklopio dogovor sa jednom produkcijom za sledeći projekat u kom ću učestvovati.

- Ne radi se o rijalitiju. To je nešto čime sam se bavio u mladosti. Moj dečački san. Smatram da imam potencijal za to. Aleksandra je bila oduševljena kad sam joj rekao i moj otac se složio. Ne znam kako će sestra i mama prihvatiti, one još uvek ne znaju, ali videćemo - započeo je priču Filip i otkrio:

- Dobio sam ponudu od jedne firme koja proizvodi energetska pića. Nije baš rijaliti, ali je format sličan tome. U ovom projektu su uključene svetske zvezde, sportisti i poznati iz celog sveta. Radi se o boksu. Boks sam trenirao kao mlađi - otkrio je Car.

