"ONA JE KRADLJIVAC KOJI URLIČE" Futa o sporu sa Karleušom, kompozitor pobesneo, pa spomenuo i Cecu: Ko je plaćao Marini lečenje?!

Spor koji se vodi oko intelektualne svojine između Jelene Karleuše i Aleksandra Radulovića Fute je u toku. Kompozitor je, podsetimo, pokrenuo sudski postupak protiv muzičke zvezde zbog navodnog kršenja autorskih prava, a njen zvaničan Jutjub kanal je njegovom prijavom, neposredno pred objavljivanje pevačicinih dugo očekivanih albuma "Alfa" i "Omega", ugašen.

foto: Ana Pauković, Damir Dervišagić

Kako je JK ranije istakla na svom zvaničnom Instagram profilu, "Futa Radulović pokušava ucenom i prevarom da se bespravno okoristi o minuli rad pokojne Marine Tucaković".

Naime, muzičar se prethodne noći uključio u jedan od popularnih "spejsova" na društvenoj mreži Iks, kada je detaljnije govorio o ratu koji poslednjih meseci drma domaću muzičku scenu.

- S obzirom na to da ste Karleuši ugasili kanal, zanima me zašto ste to uradili? Zbog Cece? - upitao je Futu korisnik Iksa, La Bomba, koji se predstavlja kao vatreni fan ekscentrične blondine.

foto: Kurir TV

- Kakve veze ima Ceca sa Karleušom? Ja sam "strajkovao" Jelenin kanal. Ceca nema veze sa tim. Njih dve se tuže jer je ova njoj rekla da je luda, pa je ova posle zvala psihijatra-veštaka na sudu, ovo ti govorim iz prve ruke. Sa Cecom snimam album, a sa ovom drugom (Jelenom) nećemo da se družimo. A, reci mi, je l' ti voliš Karleušu? Daj mi bar tri razloga zbog kojih je voliš - pričao je Futa.

- Postoji mnogo razloga zbog kojih je volim, a tri najbitnija su zato što je doživela sve i svašta, zato što je iskrena i direktna i zato što gazi loše ljude. Da ne pričam o harizmi i energiji i tako dalje... - odgovorio je La Bomba.

- Kako si rekao, ona iskrena i direktna?! Ona je neiskrena, pošto je lažov i kradljivac. Recimo, autorski kradljivac - rekao je Futa.

- Pa, nije, pošto je platila vašem sinu - odbrusio je La Bomba.

- Čekaj, ti hoćeš da kažeš da je ona platila, šta? - postavio je pitanje kompozitor.

- Karleuša je objavila poruke sa vašim sinom i bila dobra sa njim. Zašto vaš sin Cecu nije pustio, i oterao je sa groba? - pitao je La Bomba.

foto: Petar Aleksić, Ana Paunković, Beta

- Nije oterao nikoga sa groba. Ti nisi Cecin fan, sigurno? - rekao je Futa.

- Pa, naravno da nisam - poručio je La Bomba.

- Zašto nisi kada ova lepše peva od ove koje urliče - provocirao je Futa.

- Kako možete da pričate tako kada je vaša žena pisala tekstove Jeleni. Bile su prijateljice i davala joj je da se leči, i tako dalje.... - bio je jasan La Bomba.

- Moja žena je napisala 4.000 tekstova. Ja mislim da je trebalo da daje sebi da se leči. Ja mislim da ona ima F dijagnozu, što se kaže šifru - rekao je Futa.

- Davala je novac vašoj ženi i vi sada tako pričate. Uvek je bila dobra sa njom - zaključio je La Bomba.

foto: Nemanja Nikolić, Beta Branislav Bozić

Ekipa Kurira je pokušala da stupi u kontakt sa Karleušom i Futom, ali je Jelena nedostupna a Radulović se ne javlja.

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:09 Karleuša sa ćerkom u provodu