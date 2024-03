TEODORU DŽEHVEROVIĆ U ŠKOLI IZBEGAVALI ĐACI: Trčala sam za njima i plakala... Prisetila se teških momenata: Bežali su od mene...

Teodora Džehverović važi za jednu od najpopularnijih pevačica mlađe generacije, a čini se da je stav o njoj takav da ili je ljudi preterano vole ili ne mogu da je podnesu. Ali sa takvim mišljenjem se pevačica susretala celog života.

Iako je danas uspešna i zadovoljna, pevačica priznaje da je život nije uvek mazio i da se tokom odrastanja susretala sa drugaricama koje su joj okretale leđa.

– To je sastavni deo odrastanja. Deluje sada strašno, ali jednog dana ćeš se tome smejati. Nikada neću da zaboravim kada mi je grupa devojčica rekla: „Zbog nas si primljena u hor ne zato što znaš da pevaš“. Što sam se ja tad potresla, pa ne mogu da vam objasnim. Onda, kada dobijem peticu, dve drugarice sa kojima sam stalno išla u školu mi pobegnu da idem sama, a ja trčim za njima i plačem– prisetila se Džehverovićeva koja je vremenom shvatila da je iz svake loše situacije nešto naučila.

– Tada misliš da ti se ceo svet ruši, ali svako prolazi kroz te neke faze. Život će nam davati mnogo puta osobe koja će nam okretati leđa i to su konstantne lekcije. Neko je zaista to i morao da uradi za vas, jer je to bila njegova svrha u vašem životu kako biste nešto naučili i postali jači. Glava gore– napisala je Teodora na svom Instagramu koja je svojim primerom želela da uteši sve devojčce koje se susreću sa takvim situacijama.

Teodora je od malena zarađivala svoj dinar i to tako što je zajedno sa bratom tokom novogodišnjih praznika nastupala, ali njeno prvo pravo angažovanje počinje tek kasnije, kada je zapravo počeo i put ka uspehu koji je danas ostvarila.

– Ne možete da pomognete svojim roditeljima, ne znate kako, 14. marta je bila audicija za Zvezde Granda rekla sam sebi: „To je to, ovo je tvoja prilika“ – ispričala je svojevremeno.

