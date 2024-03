"KARLEUŠA JE "PACIJENT" KOME SE NE MOŽE OBJASNITI DA JE U ZABLUDI" Šok odgovor Fute nakon Jeleninog oglašavanja: Imam dokaze...

Aleksandar Radulović šokirao je javnost tvrdnjom da je Jelena Karleuša, navodno, ukrala pesmu Milana Laće Radulovića i potpisala je kao svoju.

Nakon što se muzička zvezda obrušila na supruga Marine Tucaković, kontaktirali smo i Futu.

- Dotična pevačica je potpisala i predstavila Laćine pesme, "Ja", "Abu Dabi" i "Runde" kao svoje. Pošto se time ne bavim, kao što sam hiljadu puta rekao, nemam nameru više da vrtim u krug šuplju priču. Za to imam i dokaze, pa će i to doći na red kada bude trebalo. Ako neko sebe lažno predstavlja kao autora teksta i to javno saopštava, onda za to postoji termin koji se zove… napišite sami - priča Futa, pa dodaje:

- Inače pomahnitali deda je odlično, hvala na komplimentu. Kontra-kompliment imam: Daning-Krugerov efekat! Iluzorna superiornost, bez mogućnosti da se "pacijentu" na bilo koji način objasni da je u zabludi, jer takvima bilo šta "normalno i istinito" objašnjavati je nemoguća misija. Znači, ne treba ni pokušavati - rekao je Futa Radulović.

