"GOSPOĐO, SPAVALA SAM S VAŠIM MUŽEM" Zorana od muževe ljubavnice saznala za prevaru, usledila BALKANSKA osveta, ovaj znak ga odao

Spisateljica Zorana Šulc otkrila je da je za prevaru svog supruga saznala na krajnje neočekivan i bolan način. Naime, Zorana je svojevremeno gostovala u emisiji "Ordinacija" na RTS u kojoj je priznala da ju je suprug prevario, ali i šokirala izjavom da se kaje što mu to nije oprostila.

- Na jednom prijemu prišla mi je jedna mlada devojka, ja sam bila u društvu, pitala me: Jeste li Vi gospođa Šulc? Spavala sam sa vašim mužem. Tako mi je rekla", prisetila se spisateljica nemilog događaja, a potom dodala: „Bolje da sam saznala negde izokola ili da sam ga uhvatila na delu. Ali da vam neko priđe i tako nešto kaže, veoma neprijatno."

Zorana je tada priznala da se u tim trenucima pitala samo u čemu je pogrešila kada je njihov odnos u pitanju jer je sve izgledalo kao da je sve u najboljem redu.

- Nisam se osećala loše, ali sam pitala sebe - Zorana, šta nije u redu, gde si pogrešila da je on morao da traži nekog drugog. Mi nismo imali nikakvih problema u braku. Intimni odnos među nama je bio ok, sve je bilo kako treba, rekla je spisateljica.

Zorana je priznala da je počela da sumnja da je suprug vara kada je počeo da joj kupuje skupocene poklone.

- On je bio u svom poslu veoma moćan. Mislim da muškarci koji su moćni, koji žele da se dokažu na neki način novcem, privlače žene, jer žene vole moćne muškarce", rekla je spisateljica i dodala: „Što je on bio moćniji, što je on više zarađivao, znala sam da će to da se desi. Svaka njegova prevara je bila jedan komad nakita. Čim sam dobila neki divan brilijant, znala sam da je to zbog griže savesti, rekla je Zorana i dodala da je suprugu slupala automobil kada je saznala za preljubu.

"Slupala sam mu mercedes"

- Moram da kažem da sam tada uradila još jednu stvar, slupala sam mu mercedes, rekla je Zorana Šulc, na šta je voditeljka upitala: "Ipak ste se osvetili".

- Pa naravno. U meni je balkanska krv, rekla je ona dodajući da osveta u trenutku pomaže.

- Sada to više nikada ne bih uradila. Tada u Nemačkoj niko nije znao za mene. Da sam bila poznata u to vreme, verovatno to ne bih uradila", naglasila je Zorana i dodala da se kaje jer mu preljubu nije oprostila.

-Verovatno da sam tada drugačije razmišljala, danas da mi se desi ostala bih. Smatram da je porodica nešto važno, a ja sam dete razvedenih roditelja i uvek sam sanjala da imam jednu divnu porodicu, da to bude do kraja života. Nisam imala zlostavljanje u tom braku, to je bila telesna prevara. Pogrešila sam i ja to priznajem, nikad više ne bih to uradila, rekla je spisateljica Zorana Šulc.

