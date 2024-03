"BEZOSEĆAJNA JE I PODLA, NE MOŽE DA ME OBRLATI" Janjuš ostavio Aneli zbog DRUGOG MUŠKARCA, Ahmićeva roni suze: Povraća mi se

Marko Janjušević Janjuš odlučio je da stavi tačku na ljubavnu vezu sa Aneli Ahmić, a sve zbog njihovog simera Stanislava Krofaka.

Janjuš je istakao da je uveren da se Aneli dopao Stanislav, a Ahmićeva je kroz suze pokušala da dokaže bivšem košarkašu svoju lojalnost.

- Aneli misli da može da me obrlati. Dešvalo se da bez razloga neke stvari meni prebacuje. Sebe sam krivio za neke stvari koje su se dešavale, ali više ne. Sad smatram da je ona kriva za to što nismo zajedno. Nikada više nećemo biti zajedno. Ona je dala zakletvu da više nikada nećemo biti zajedno, treba to i da ispoštuje, a ja sigurno želim da ispoštujem. Mislim da je bezosećajna i ima podlosti u sebi - rekao je Janjuš.

- Mene je on optužio da sam ja svoj mantil obukala zbog Stanislava jer je on ovde ušao tako obučen - rekla je Aneli.

- Kunem se da sam ja nosila taj mantil. Smatram da me gazi pred cimerima, on zna da mene ljudi ovde ne mogu da povrede svojim izjavama, ali da on to može i pored svega toga to radi - istakla je Aneli.

- Povraća mi se, ne mogu da jedem, ni ne priča mi se. Jako mi je loše, a Janjuš na sve to od mene traži neki odgovor. Darko, ja volim Janjuša, to je činjenica. Volim ga, a on to ne shvata - govorila je Aneli kroz suze.

