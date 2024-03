"VEĆ 15 GODINA RADIM ISTU STVAR, A NE DRŽIM DIJETE" Lidija Vukićević u sedmoj deceniji ima izvajano telo, tvrdi da je ovo RITUAL

Glumica Lidija Vukičević u sedmoj deceniji pleni izgledom, a nedavno je otkrila i tajnu svoje vitke linije.

foto: Petar Aleksić

Glumica u 61. godini izgleda besprekorno, a kako kaže nikada ne drži dijete.

Ističe da na spavanje nikada ne ide bez kreme za lice i telo, a kako kaže, u slobodno vreme od šminke koristi samo puder, karmin i rumenilo.

foto: Printskrin/Instagram

Na izvajanoj figuri bi joj pozavidele i mnoge mlađe koleginice, a Lidija je nekoliko puta istakla da u teretanu ne ide, ali da vežbe kod kuće predstavljaju njenu svakodnevicu već 15 godina.

foto: Printskrin/Instagram, Dejan Milićević

- Postoji nešto što ja radim duže od 15 godina, a to su vežbe u parteru. Radim trbušnjake i leđnjake i to sve ukupno traje pet minuta. Ne mogu da podnesem grč na licu i telu, zato vežbe ne radim dugo. Kada meni dođe u bilo koje doba dana, ja to sve uradim – rekla je jednom za Gloriju.

Što se tiče ishrane, Lidija je iz ishrane izbacila gluten, meso i slatkiše.

